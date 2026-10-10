¿Cómo ver el partido FC Barcelona vs Getafe en TV y Streaming?

Después de dos semanas sin actividad en LaLiga 2026/27, el FC Barcelona retomará la competencia este sábado 10 de octubre cuando reciba al Getafe por la octava jornada en el Spotify Camp Nou.

El conjunto azulgrana llega como líder con 21 puntos en la tabla, cinco más que el Real Madrid, su escolta con 16 unidades, luego de ganar sus siete partidos anteriores. Además, acumula diez encuentros sin perder entre todas las competencias.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Alex Caparros/GettyImages

Ahora, el objetivo será mantener el ritmo que mostró durante las primeras jornadas y aprovechar nuevamente la localía para sumar tres puntos que le permitan continuar en lo más alto de la clasificación.

Del otro lado, el conjunto dirigido por José Bordalás logró cortar una racha de cuatro encuentros sin ganar tras vencer 1-0 al Málaga y llegará a Cataluña con la intención de dar continuidad a ese resultado; en sus cinco partidos más recientes acumula un triunfo, dos empates y dos derrotas.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Getafe?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : sábado 10 de octubre 2026

: sábado 10 de octubre 2026 Hora : 12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP

: 12:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP Árbitro: Por confirmar

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¿Cómo ver el Barcelona vs Getafe por Televisión y Streaming online?

Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el encuentro estará disponible a través de ESPN Deportes, mientras que quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo mediante ESPN+, fuboTV o la aplicación de ESPN.

En México, los derechos de transmisión estarán a cargo de Sky Sports México, con la opción de seguir el encuentro también mediante Sky+.

Para quienes estén en España, el abanico de opciones será más amplio: la nueva jornada de la liga española podrá verse por DAZN Spain y DAZN LaLiga, además de Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. Las plataformas de DAZN ofrecen la posibilidad de seguir el campeonato por streaming, mientras que las alternativas de Movistar y LaLiga TV permiten acceder a la señal dentro de sus respectivos servicios y paquetes.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+ España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD