¿Cómo ver el partido México vs Perú en TV y streaming?

Rafael Márquez hizo su debut al frente de la selección de México este fin de semana en Baltimore ante Colombia en un partido que acabó 1-1.

La selección mexicana se medirá ante su similar de Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México), en el que será el segundo partido del proceso rumbo al Mundial 2030 de Rafael Márquez.

El combinado azteca buscará comenzar a adaptarse a la idea y estilo de juego del 'Káiser' ante la selección peruana a la que el tricolor se ha enfrentado en 16 oportunidades con saldo a favor de siete triunfos, cinco derrotas y cuatro empates y frente a la que tiene una racha de tres partidos sin perder.

Después de los amistosos de 2013 y 2015 que terminaron en empate (0-0 y 1-1, respectivamente), el cuadro mexicano se impuso en el enfrentamiento más reciente, disputado en septiembre de 2022 en el Rose Bowl. En aquel encuentro, el equipo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino derrotó 1-0 a Perú con una anotación de Hirving Lozano.

Además, el encuentro también servirá para seguir evaluando futbolistas y ajustar piezas en una etapa que apenas comienza para el combinado nacional.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del México vs Perú

México vs Perú | ROBYN BECK/GettyImages

La selección nacional de México volvió a la actividad en los Estados Unidos después del Mundial 2026 y ante Perú será el segundo juego en la Unión Americana esta Fecha FIFA.

Cabe mencionar que, los derechos de transmisión para ver este compromiso serán a través de las señales de televisión y streaming de tres señales en México; mientras que solo una señal en Estados Unidos.

De esa manera, les compartimos los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el partido.

Países Canal TV / Streaming Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports Premium y ViX

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