El Napoli y el Arsenal se ven las caras este miércoles 9 de septiembre por la primera fecha de la Champions League 2026/27. El Estadio Diego Armando Maradona será la sede de uno de los encuentros más atractivos de la jornada inicial del certamen continental, donde el conjunto italiano buscará hacerse fuerte ante uno de los mejores equipos de la actualidad.

El Arsenal atraviesa un gran momento y solo conoce victorias en lo que va de la temporada. Tras conquistar la Community Shield ante el Manchester City, los Gunners ganaron sus tres primeros partidos de Premier League, incluido el último 2-1 sobre el Chelsea en el derbi londinense, con goles de Kai Havertz y Martin Ødegaard.

El Napoli, por su parte, llega con la necesidad de recuperarse después de dos derrotas consecutivas en la Serie A. Luego de caer ante el Como, dejó escapar una ventaja de 2-0 ante Inter para terminar cayendo por 3-2 en San Siro. Los de Allegri necesitan cortar la racha y un buen resultado ante el campeón inglés podría ser el punto de inicio de la recuperación.

¿A qué hora se juega el Napoli vs Arsenal?

Ciudad: Nápoles, Italia

Estadio: Diego Armando Maradona

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Stadio Diego Armando Maradona | SSC NAPOLI/GettyImages

¿Cómo ver el Napoli vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Nápoli y Arsenal. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del debut de ambos equipos en la Champions League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Paramount+, mientras que ViX también ofrecerá una alternativa para seguir en vivo el encuentro entre el conjunto italiano y los Gunners.

En México, los aficionados podrán seguir el Nápoli vs Arsenal mediante Max Mexico, plataforma que ofrecerá la transmisión en directo del partido.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+, que ofrecerá la cobertura en directo del debut de ambos equipos en la Champions League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México Max Mexico España Movistar+

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