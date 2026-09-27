¿Cómo ver el partido Noruega vs Portugal en TV y streaming?

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la segunda fecha del Grupo A4 de la Nations League. El encuentro se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo, donde el conjunto noruego recibirá a los portugueses en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Los escandinavos llegan después de vencer 3-2 a Dinamarca en un partido de ida y vuelta. Oscar Bobb y Erling Haaland marcaron en el inicio, los daneses consiguieron igualar y el delantero del Manchester City volvió a aparecer en el segundo tiempo para asegurar los tres puntos.

Portugal también comenzó con triunfo en el debut oficial de Jorge Jesus. Los lusos superaron 1-0 a Gales con un gol de João Félix y dominaron buena parte del encuentro, mientras Cristiano Ronaldo fue titular y disputó 66 minutos.

¿A qué hora se juega Noruega vs Portugal?

Ciudad: Oslo, Noruega

Estadio: Ullevaal Stadion

Fecha: domingo 27 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Ullevaal Stadion | Mateusz Slodkowski/GettyImages

¿Cómo ver Noruega vs Portugal por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido entre Noruega y Portugal. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del encuentro de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de fuboTV y ViX, dos alternativas para disfrutar de la transmisión del duelo entre noruegos y portugueses. Además, fuboTV tiene programado el encuentro dentro de su oferta de la Nations League.

En México, los aficionados podrán ver el encuentro mediante Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ ofrecerá la posibilidad de seguirlo por streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el partido estará disponible a través de DAZN Spain, TDP y RTVE Play. Además, Movistar+ y fuboTV España aparecen entre las opciones disponibles para seguir el encuentro en directo. RTVE también confirmó la emisión gratuita del partido a través de La 1 y RTVE Play.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España