El Porto y el Manchester City se miden hoy martes 8 de septiembre por la primera fecha de la Champions League 2026/27. En el Estádio do Dragão el conjunto portugués buscará comenzar con una victoria ante uno de los grandes candidatos de la competición europea.

El City llega con puntaje perfecto en la Premier League, aunque todavía busca mayor regularidad en su funcionamiento. En su última presentación, venció 1-0 a Coventry con un gol de cabeza de Erling Haaland, en el debut oficial de Enzo Fernández con la camiseta celeste.

Porto atraviesa un momento inmejorable y también ganó sus cinco partidos de la Primeira Liga. Su última víctima fue Moreirense, al que derrotó 2-1 para mantenerse como líder con puntaje perfecto. Ahora buscará trasladar ese gran momento al escenario europeo.

¿A qué hora se juega el Porto vs Manchester City?

Ciudad : Porto, Portugal

: Porto, Portugal Estadio : Estádio Do Dragão

: Estádio Do Dragão Fecha : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Estádio Do Dragão | Octavio Passos/GettyImages

¿Cómo ver el Porto vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Porto y Manchester City. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del debut de ambos equipos en la Champions League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de Paramount+, mientras que ViX también ofrecerá una alternativa para seguir en vivo el encuentro entre el conjunto portugués y los Citizens.

En México, el Porto vs Manchester City no contará con transmisión oficial, por lo que no habrá una señal de televisión o plataforma de streaming disponible para seguir el partido en directo.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante Movistar+, que ofrecerá la cobertura en directo del debut de ambos equipos en la Champions League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México Sin transmisión España Movistar+

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