¿Cuándo fue la última vez que el Liverpool perdió cinco partidos seguidos?

La derrota del Liverpool por 2-1 ante el Manchester United el domingo por la tarde condenó al equipo de Arne Slot a su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones, la peor racha del club desde los oscuros días de la gestión de Brendan Rodgers hace más de una década. Sin embargo, curiosamente, han pasado 72 años desde que el Liverpool perdió cinco partidos seguidos.

En septiembre de 1953, los Reds de Don Welsh, que aún vestían pantalones blancos por aquel entonces, fueron derrotados por 2-1 ante el Tottenham Hotspur en White Hart Lane. El futuro seleccionador inglés, campeón del mundo, Alf Ramsey, abrió el marcador para los Spurs ese día con un gol que reflejó la mala suerte de un equipo en plena racha de derrotas.

Liverpool v Newcastle United - Premier League | John Powell/GettyImages

Tras preparar un tiro libre desde apenas 45 yardas, Ramsey admitiría más tarde que simplemente intentaba encontrar a un compañero con un despeje largo hacia adelante. El portero del Liverpool, Russell Crossley, se sorprendió igualmente al ver que el balón le pasaba por encima de la cabeza, rozando las yemas de los dedos antes de meterse en la portería a sus espaldas.

Periodo Cantidad de derrotas 29/4/1899 al 14/10/1899 9 27/12/1902 al 7/2/1903 6 13/3/1909 al 10/4/1909 6 14/9/1912 al 14/10/1912 6 17/1/1948 al 28/2/1948 6 5/9/1903 al 1/10/1903 5 15/9/1906 al 13/10/1906 5 11/4/1914 al 25/4/1914 5 8/12/1923 al 26/12/1923 5 18/9/1926 al 16/10/1926 5 29/8/1953 al 12/9/1953 5

Sonny Walters anotó un segundo gol más convencional para los Spurs antes de que Bill Jones recortara distancias para los visitantes. El Liverpool tuvo amplias oportunidades para empatar, pero —al igual que en la ajustada derrota ante el Wolverhampton Wanderers cuatro días antes— no les acompañó la suerte.

Actualmente, el Liverpool está lejos de un desenlace tan fatal como el de la pérdida de la categoría, aunque su futuro europeo está en jaque si no logran terminar de levantar cabeza. Les queda la FA Cup y, por supuesto, la UEFA Champions League como el objetivo más suculento para los dirigidos por Arne Slot. En este momento, solamente encadenan una derrota en su haber más inmediato.

