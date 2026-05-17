¿Cuándo fue la última vez que un técnico interino llegó hasta la final de la Liga MX?

De la mano de Joel Huiqui, Cruz Azul ha logrado instalarse en la gran final del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, dando la razón a la directiva sobre el cese del estratega argentino Nicolás Larcamón, quien fue quitado de su puesto justo antes de llevarse a cabo la última jornada de la fase regular.

Nicolás Larcamón | Agustin Cuevas/GettyImages

La Máquina logró imponerse 1-2 (3-4 global) sobre Chivas en el Estadio Jalisco, gracias a las dianas de Jeremy Márquez y el argentino Agustín Palavecino, esperando ahora a su rival en la gran final, ya sea el superlíder Pumas o el cuarto lugar Pachuca, el cual va liderando la serie por la mínima ventaja. Si los auriazules avanzan, cerrarían la final de vuelta en Ciudad Universitaria, pero si los Tuzos salen airosos, los celestes cerrarían como locales, siendo lo más lógico que utilicen el Estadio Ciudad de los Deportes porque el Estadio Banorte Azteca ya fue entregado a la FIFA.



No obstante, aquí la historia asombrosa es la del timonel cementero, ya que es la primera vez que tomas las rondas de un equipo, pues fue colocado como interino, sorprendiendo porque lleva cuatro victorias en cinco compromisos, cambiando la cara del club, tanto que en el famoso Fútbol de Estufa han comenzado a insinuar que la directiva plantea darle la oportunidad de ser el primer técnico para el próximo Apertura 2026. Eso ya se verá, porque quizá todo dependerá de cómo acabe la historia, con Huiqui levantando la décima o ‘cruzazuleándola’, algo muy común por parte de La Máquina.

¿Cuándo fue la última vez que un DT interino llegó a una final de Liga MX?

Andrés Lillini en la final del Guard1anes 2020 | Hector Vivas/GettyImages

Previo a lo que hecho por Huiqui, hay un caso que no está muy alejado en el tiempo. Para el Guard1anes 2020, el español Míchel González dejó botados a los Pumas a tres días de arrancar el campeonato, sin tiempo para poder elegir otro timonel con experiencia, la directiva apostó por darle las riendas al entonces director de Fuerzas Básicas, el argentino Andrés Lillini, llevando a cabo una historia que hasta el día de hoy se recuerda de forma grata, aunque con final agridulce para el club.



Contra todo pronóstico, el sudamericano colocó a Universidad Nacional como el segundo lugar de la tabla general con 32 unidades. Ya en la Liguilla, los auriazules eliminaron al Pachuca por la mínima del argentino Favio Álvarez. En semifinales, hicieron la hombrada porque luego de caer 4-0 ante La Máquina en el Estadio Azteca, los felinos sacaron las garras en el Olímpico Universitario para repetir la dosis del 4-0 a su favor con doblete del argentino Juan Ignacio Dinneno y tantos del paraguayo Carlos González y Juan Pablo Vigón, avanzando por su mejor posición en la tabla. Ya en la gran final, el timonel perdió el duelo estratégico con Ignacio Ambriz porque el superlíder León se impuso 3-1 global con doblete del argentino Emmanuel Gigliotti.

🚂🔥 Joel Huiqui hace historia con Cruz Azul.

El DT llevó a ‘La Máquina’ a la final del Clausura 2026 tras solo cinco partidos dirigidos, recordando lo hecho por Alberto Jorge con Toluca en 2002.

Dos técnicos emergentes, que cambiaron el rumbo de su equipo en tiempo récord. ⚽🏆 pic.twitter.com/W4PTCxPhUR — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) May 17, 2026

Previo a esto, tenemos el caso del finado argentino Alberto Jorge, quien quedó a mando de los Diablos Rojos del Toluca. En aquella ocasión, el argentino Ricardo La Volpe tenía encaminado al equipo rumbo al título, mas fue el elegido por la Federación Mexicana de Fútbol para ser el nuevo estratega de la selección mexicana. Gracias a esto, pasó la estafeta a su auxiliar, el uruguayo Wilson Graniolatti, pero este sólo dio instrucciones en la Fecha 16 y los cuartos de final, ya que renunció al no llevar una buena relación con Rafael Lebrija, presidente del club. Ahí fue que Alberto Jorge fungió como bombero, aunque con El Bigotón siendo la mente maestra detrás de todo, logrando el campeonato. Lo más irónico es que ya sin La Volpe dando instrucciones por estar totalmente enfocado en El Tricolor, su compatriota sólo duró cuatro partidos del siguiente certamen.