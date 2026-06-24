Egipto vs Irán: previa, predicciones y alineaciones
El Grupo G ha sido uno de los más equilibrados de toda la Copa del Mundo 2026 y llega a su última jornada con los cuatro equipos manteniendo posibilidades matemáticas de avanzar a los 16avos de final. Y en ese contexto, Egipto e Irán se miden en Seattle en una verdadera final.
Los Faraones llegan en una posición privilegiada después de sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones. Tras igualar con Bélgica en el debut, el conjunto dirigido por Hossam Hassan reaccionó a tiempo frente a Nueva Zelanda y remontó un partido que había comenzado cuesta arriba. Mohamed Salah volvió a ser determinante con un gol y una asistencia en una victoria histórica que dejó a Egipto dependiendo de sí mismo para terminar como líder del grupo.
Irán, por su parte, todavía no conoce la derrota, aunque tampoco ha logrado ganar. El seleccionado asiático empató 2-2 con Nueva Zelanda en un encuentro vibrante y luego volvió a repartir puntos frente a Bélgica en un duelo en el que su portero Alireza Beiranvand fue la gran figura con 7 atajadas.
A continuación, toda la información de este apasionante duelo.
Pronóstico SI Fútbol
Egipto llega a la última jornada en una posición inmejorable. Lidera el Grupo G, marcha invicto y depende exclusivamente de sí mismo para lograr una clasificación histórica. La victoria ante Nueva Zelanda dejó en claro que cuenta con argumentos para salir a buscar los partidos y además tiene en Mohamed Salah a un jugador diferente al resto.
Irán ha sido un rival muy competitivo durante toda la fase de grupos y todavía mantiene intactas sus opciones de avanzar, pero llega obligado a asumir más riesgos que en los partidos anteriores. Esa necesidad podría generar espacios para una selección egipcia que se ha mostrado más contundente en las áreas y que parece haber encontrado confianza a medida que avanzó el torneo. Todo apunta a un encuentro muy equilibrado, aunque con una ligera ventaja para los africanos.
Pronóstico: Egipto 2-1 Irán
¿A qué hora se juega Egipto vs Irán?
- Ciudad: Seattle, Estados Unidos
- Estadio: Lumen Field
- Fecha: viernes 26 de junio
- Hora: 23:00 EE.UU (Este), 21:00 MEX, 05:00 ESP (27/6)
Historial de enfrentamientos directos entre Egipto e Irán
- Partidos jugados: 2
- Egipto: 0
- Empate: 1
- Irán: 1
- Último partido entre ambos: 07/06/2000 - Irán 1-1 Egipto - Amistoso Internacional
Últimos 5 partidos
Egipto
Irán
Egipto 3-1 Nueva Zelanda 21/06/26
Bélgica 0-0 Irán 21/06/26
Bélgica 1-1 Egipto 15/06/2026
Irán 2-2 Nueva Zelanda 15/06/26
Brasil 2-1 Egipto 06/06/2026
Irán 2-0 Mali 04/06/26
Egipto 1-0 Rusia 28/05/2026
Irán 3-1 Gambia 29/05/06
España 0-0 Egipto 31/03/2026
Irán 5-0 Costa Rica 31/03/26
¿Cómo ver Egipto vs Irán por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
México
ViX Mexico
España
DAZN Spain, DAZN Mundial 2, Movistar+
Últimas noticias de Egipto
Una victoria le asegurará tanto la clasificación a los 16avos de final como el primer puesto del grupo, mientras que un empate también le alcanzará para avanzar. Tras sumar cuatro puntos en las dos primeras fechas, los dirigidos por Hossam Hassan tienen la posibilidad de alcanzar por primera vez en su historia las rondas eliminatorias de una Copa del Mundo.
Además de los buenos resultados, el seleccionador egipcio llega con la tranquilidad de tener a disposición a todo su plantel. Mohamed Salah lidera a un ataque que también cuenta con Omar Marmoush, Emam Ashour, Mostafa Ziko y Trezeguet, todos protagonistas en los goles que ha convertido el equipo durante el torneo. Hassan no tiene previsto realizar grandes cambios y volverá a apostar por un 4-2-3-1.
Posible alineación de Egipto (4-2-3-1): El Shenawy; Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush.
Últimas noticias de Irán
Irán llega a Seattle con la obligación de sumar para mantener vivas sus aspiraciones. Los 'Los Príncipes de Persia' necesitan una victoria para asegurarse un lugar en la siguiente ronda sin depender de otros resultados. Un empate todavía podría alcanzarles para avanzar como uno de los mejores terceros, aunque en ese escenario quedarían pendientes de lo que ocurra en el otro partido del grupo entre Bélgica y Nueva Zelanda.
Amir Ghalenoei tampoco presenta bajas ni sancionados y podrá utilizar a su mejor once en un encuentro decisivo. La gran figura del equipo hasta el momento ha sido Alireza Beiranvand, determinante con siete atajadas frente a Bélgica, mientras que Mehdi Taremi seguirá siendo la principal referencia ofensiva.
Posible alineación de Irán (4-3-3): Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi.