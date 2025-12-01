Sports Illustrated Fútbol

El elevado precio de las entradas para la final del Mundial 2026

Para asistir al partido decisivo de la próxima Copa del Mundo, habría que gastar más de 10 mil dólares.
Gonzalo Orellano|
FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAW | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Salen a la luz los precios de las entradas para el Mundial 2026. La mayoría de los tickets para el torneo costarán cientos y, eventualmente, miles de dólares, lo que dejará a una gran cantidad de fans sin poder asistir a los partidos.

Las entradas para los partidos del Mundial 2026 tendrán un precio inicial de 60 dólares, pero la mayoría se venderán por cientos y muchas, especialmente para las últimas fases, alcanzarán los miles de dólares.

La FIFA no ha anunciado oficialmente los precios de las entradas, pero han empezado a publicarse en Internet tras el primer sorteo que ha dado acceso a los aficionados.

En las cuatro gradas, se cree que las entradas de categoría cuatro, con un precio entre 60 y 105 dólares (entre 50 y 90 euros), solo estarán disponibles en las secciones superiores de las esquinas de los estadios. Es probable que la mayoría de los asientos pertenezcan a la categoría uno, en la primera y segunda grada. Las categorías dos y tres estarán en las gradas superiores, a lo largo de las líneas laterales y detrás de cada portería, respectivamente.

El máximo organismo del fútbol no quiere repetir lo ocurrido en el Mundial de Clubes del pasado verano, donde muchos estadios presentaban una pobre asistencia y se vieron obligados a bajar drásticamente los precios para incentivar una mayor entrada.

Según comentaron en COPE, solo en gastos de gestión y tasas de reventa ya se iban a 3.500 dólares, mientras que el total por las dos entradas alcanzaba los 27.000.

Los precios de las entradas también varían según la sede, siendo el MetLife Stadium y el SoFi Stadium consistentemente más altos.

Esto indica una falta de asequibilidad general que sin duda decepcionará a los entusiastas aficionados de Norteamérica, así como a quienes planean viajar para animar a sus respectivos seleccionados en la gran cita del fútbol.

