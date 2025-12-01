El elevado precio de las entradas para la final del Mundial 2026

Salen a la luz los precios de las entradas para el Mundial 2026. La mayoría de los tickets para el torneo costarán cientos y, eventualmente, miles de dólares, lo que dejará a una gran cantidad de fans sin poder asistir a los partidos.

Las entradas para los partidos del Mundial 2026 tendrán un precio inicial de 60 dólares, pero la mayoría se venderán por cientos y muchas, especialmente para las últimas fases, alcanzarán los miles de dólares.

La FIFA no ha anunciado oficialmente los precios de las entradas, pero han empezado a publicarse en Internet tras el primer sorteo que ha dado acceso a los aficionados.

En las cuatro gradas, se cree que las entradas de categoría cuatro, con un precio entre 60 y 105 dólares (entre 50 y 90 euros), solo estarán disponibles en las secciones superiores de las esquinas de los estadios. Es probable que la mayoría de los asientos pertenezcan a la categoría uno, en la primera y segunda grada. Las categorías dos y tres estarán en las gradas superiores, a lo largo de las líneas laterales y detrás de cada portería, respectivamente.

El máximo organismo del fútbol no quiere repetir lo ocurrido en el Mundial de Clubes del pasado verano, donde muchos estadios presentaban una pobre asistencia y se vieron obligados a bajar drásticamente los precios para incentivar una mayor entrada.

Según comentaron en COPE, solo en gastos de gestión y tasas de reventa ya se iban a 3.500 dólares, mientras que el total por las dos entradas alcanzaba los 27.000.

Los precios de las entradas también varían según la sede, siendo el MetLife Stadium y el SoFi Stadium consistentemente más altos.

Esto indica una falta de asequibilidad general que sin duda decepcionará a los entusiastas aficionados de Norteamérica, así como a quienes planean viajar para animar a sus respectivos seleccionados en la gran cita del fútbol.

