El Manchester City en peligro: la IA revela qué estrellas se irían ante un hipotético descenso

El futuro del Manchester City se encuentra rodeado de incertidumbre después de que una comisión independiente lo declarara culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con su caso financiero. El club presentó una apelación y mantine su inocencia, pero entre las posibles sanciones aparece incluso la expulsión de la Premier League.

Ante semejante escenario, el diario británico The Sun recurrió a la Inteligencia Artificial para plantear cómo podría repartirse la plantilla si el City terminara descendiendo. La predicción coloca al Real Madrid como el principal beneficiado de una hipotética desbandada, con hasta ocho futbolistas del conjunto inglés aterrizando en el Santiago Bernabéu.

Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First | Carl Recine/GettyImages

El nombre más impactante sería Erling Haaland, quien compartiría destino con Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Phil Foden, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis y Josko Gvardiol. La lista madridista quedaría completada por Mateo Kovacic, quien regresaría al club después de haber defendido la camiseta blanca entre 2015 y 2019.

El Manchester United también sacaría enrme provecho de la situación. La proyección le entrega cinco jugadores procedentes directamente de su vecino: Gianluigi Donnarumma, Elliot Anderson, Matheus Nunes, Nico O’Reilly y Rico Lewis. El Liverpool tampoco se quedaría atrás, incorporando a Antoine Semenyo, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri y Rúben Dias para reforzar diferentes zonas de su plantilla.

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La Inteligencia Artificial también proyecta movimientos a otros gigantes. Jeremy Doku pondría rumbo al Arsenal, mientras Marcus Bettinelli regresaría al Chelsea. Iliman Ndiaye volvería al Everton y Rayan Cherki abandonaría Inglaterra para convertirse en futbolista del PSG, completando así otra serie de operaciones provocadas por el hipotético descenso del City.

La lista también contempla salidas hacia España y Brasil. Gerónimo Rulli regresaría a la Real Sociedad, mientras Allan volvería al Palmeiras. En cualquier caso, se entiende que todo esto no más que una proyección hipotética.

Por ahora, Manchester City ha recurrido oficialmente el fallo y todavía no conoce su castigo definitivo. La apelación será examinada de manera privada por un panel independiente, por lo que el futuro deportivo del club sigue abierto.

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