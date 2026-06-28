El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Alemania y Paraguay

Alemania y Paraguay se miden este lunes 29 de junio en Boston por uno de los duelos de 16vos de final de la Copa del Mundo 2026.

Alemania parte como favorita por historia, jerarquía y plantel, aunque llega con algunas dudas tras cerrar la fase de grupos con una derrota. Paraguay, por su parte, fue de menor a mayor en el torneo y se clasificó como uno de los mejores terceros, recuperando el espíritu competitivo que la llevó a disputar los cuartos de final en Sudáfrica 2010.

¿Cómo llega Alemania?

Alemania terminó primera del Grupo E con seis puntos. Arrancó el Mundial con una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao y luego mostró carácter para remontar un partido muy complicado frente a Costa de Marfil, al que venció 2-1 gracias a un doblete de Deniz Undav.

Sin embargo, la actuación ante Ecuador en el cierre de la fase de grupos dejó una imagen un tanto preocupante. Ya clasificada, cayó por 2 a 1 en un partido donde volvió a exhibir fragilidad defensiva y poca claridad ofensiva. La derrota cortó una racha de 11 victorias consecutivas y generó críticas en torno al rendimiento de varias de sus principales figuras. Julian Nagelsmann sabe que su equipo deberá elevar considerablemente el nivel si quiere aspirar al título.

Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

¿Cómo llega Paraguay?

El conjunto de Gustavo Alfaro debió trabajar para lograr la clasificación. Debutó con un duro golpe en la derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, pero reaccionó en la segunda jornada, venciendo a Turquía por la mínima un partido de enorme desgaste físico y en el que jugó con un jugador menos todo el segundo tiempo. Cerró la fase de grupos empatando sin goles con Australia, un resultado que terminó alcanzándole para avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Lejos de deslumbrar desde el juego, se aferra a su capacidad defensiva y a su mentalidad combativa para soñar con dar el golpe.

Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Pronóstico de la IA para Alemania vs Paraguay

Los modelos anticipan un partido con un claro favoritismo para Alemania, aunque probablemente más exigente de lo que reflejan las diferencias de plantel. La selección germana posee mayor talento individual y un potencial ofensivo muy superior, pero llega tras una derrota que dejó dudas. Paraguay, en cambio, ha demostrado que se siente cómoda en encuentros cerrados y físicos, donde reduce espacios y obliga a sus rivales a tener paciencia.

Alemania: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 71% , respaldada por la profundidad de su plantilla, el primer puesto del Grupo E y un ataque que marcó diez goles en la fase de grupos. Aun así, el rendimiento frente a Ecuador dejó claro que no puede permitirse otra actuación por debajo de su nivel.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , respaldada por la profundidad de su plantilla, el primer puesto del Grupo E y un ataque que marcó diez goles en la fase de grupos. Aun así, el rendimiento frente a Ecuador dejó claro que no puede permitirse otra actuación por debajo de su nivel. Empate (al cabo de los 90 minutos): aparece alrededor del 19% , una posibilidad real si Paraguay consigue llevar el partido al terreno físico y ralentizar el ritmo, como hizo frente a Australia.

aparece alrededor del , una posibilidad real si Paraguay consigue llevar el partido al terreno físico y ralentizar el ritmo, como hizo frente a Australia. Paraguay: ronda el 10% , sostenida por su fortaleza defensiva, el trabajo colectivo y la confianza que ganó tras sobreponerse a un debut muy complicado. La Albirroja necesitará un partido casi perfecto para sorprender a una de las potencias históricas del fútbol mundial.

ronda el , sostenida por su fortaleza defensiva, el trabajo colectivo y la confianza que ganó tras sobreponerse a un debut muy complicado. La Albirroja necesitará un partido casi perfecto para sorprender a una de las potencias históricas del fútbol mundial. Recomendación de Apuesta (IA): todo apunta a un encuentro con dominio territorial de Alemania y una propuesta mucho más conservadora de Paraguay, que intentará mantenerse en partido el mayor tiempo posible y aprovechar alguna transición o pelota detenida.

El "Alemania gana" aparece como la opción más sólida, acompañado por "Alemania clasifica", un mercado interesante tratándose de una eliminatoria directa. También presenta valor el "Menos de 3.5 goles", ya que Paraguay ha demostrado ser un equipo muy difícil de desordenar y probablemente plantee un partido de pocos espacios, obligando a Alemania a trabajar cada ataque.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT