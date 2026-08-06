Ferencvaros vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid vive un verano de movimiento constante y este sábado suma una parada especial en su calendario. Por primera vez en su historia el conjunto merengue pisará el Groupama Aréna para medirse ante el Ferencváros en lo que será su cuarto encuentro amistoso de la pretemporada.

José Mourinho llega a este duele con la ilusión de seguir dándole forma a su nuevo equipo. Viene de empatar 2-2 ante la Fiorentina en un partido en el que se puso 2-0 arriba, pero terminó pagando el desgaste físico propio de la pretemporada. Con Vinícius Júnior, Brahim Díaz y Bernardo Silva ya sumados al grupo, más los debuts recientes de Dumfries, Endrick y Carlos Espí, el técnico portugués tiene sobre la mesa un abanico enorme de variantes para ir probando de cara al arranque oficial.

Del otro lado, el Ferencváros llega tras imponerse por 1 a 0 al Gornik Zabrze polaco en la ida de los playoffs por un lugar en la UEFA Europa League. Marius Corbu anotó el único tanto del conjunto húngaro en una serie que se definirá la semana próxima en Zabrze

A continuación, toda la información para este gran partido entre dos grandes de Europa.

Pronóstico SI Fútbol

Se trata de un choque completamente desparejo en cuanto a jerarquía, pero al mismo tiempo en un contexto de pretemporada donde la intensidad no es la misma y donde los jugadores suelen regular cargas. Además, el Madrid no cuenta con una defensa amoldada ya que Raúl Asencio y Éder Militão arrastran molestias físicas, y ni Konaté ni Rüdiger llevan aún demasiados minutos con el grupo.

Aun así, la diferencia de nombres y de jerarquía individual entre ambos planteles debería inclinar el resultado para el lado blanco, más allá de las rotaciones que probablemente se vean en el Groupama Aréna.

Pronóstico: Ferencváros 1-3 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Ferencváros vs Real Madrid?

Ciudad: Budapest, Hungría

Estadio: Groupama Aréna (Ferencváros Stadion)

Fecha: sábado 8 de agosto

Hora: 13:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 19:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Ferencváros y el Real Madrid

Ferencváros: 0

Empates: 1

Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: 31/10/1995 - Ferencváros 1-1 Real Madrid - Champions League 1995/1996, Fase de Grupos

Uefa Champions League Ferencvaros v Real Madrid | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Últimos 5 partidos

Ferencváros Real Madrid Ferencváros 1-0 Gornik Zabrze 05/08/26 Real Madrid 2-2 Fiorentina 01/08/26 Ferencváros 0-0 Vasas 02/08/26 Real Madrid 4-1 Leganés 28/07/26 Ferencváros 2-2 Twente 30/07/26 Real Madrid 1-0 Alcorcón 24/07/26 Paksi 4-2 Ferencváros 26/07/26 Real Madrid 4-2 Athletic Club 23/05/26 Twente 1-2 Ferencváros 23/07/26 Sevilla 0-1 Real Madrid 17/5/26

¿Cómo ver el Ferencváros vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV México Disney+ Premium Mexico España Real Madrid TV

Últimas noticias del Ferencváros

El conjunto húngaro llega a este amistoso en pleno rodaje de pretemporada, con la ausencia confirmada de Daniel Arzani por lesión como principal baja del plantel. Fuera de eso el equipo mantiene una base sólida, apoyada en la experiencia de Dénes Dibusz bajo los tres palos y en la capacidad ofensiva de Gabi Kanichowsky y Bamidele Yusuf, dos de los nombres más determinantes del último tiempo en el equipo.

Ferencvaros v FC Twente - UEFA Europa League 2026/27 Second Qualifying Round Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Ferencváros (4-3-3): Dibusz; Zohoré, Osváth, Raemaekers, Corbu; Cruz, Sevikyan, Rommens; Yusuf, Bagi, Lisztes.

Últimas noticias del Real Madrid

El mercado sigue movido puertas adentro del Bernabéu. Además de las ventas de Gonzalo García y César Palacios al Fulham por cerca de 50 millones de euros, este miércoles se confirmó la salida de Franco Mastantuono: el argentino jugará a préstamo en la Fiorentina durante toda la temporada 2026/27, sin opción de compra, y regresará a Madrid en junio de 2027.

En lo futbolístico, Mourinho sigue con dudas en defensa. Dean Huijsen todavía no está disponible, mientras que Asencio y Militão vienen de arrastrar molestias y ni Konaté ni Rüdiger llevan el rodaje necesario para arrancar. Se espera que Vinícius, Bernardo Silva o Brahim Díaz sumen minutos, aunque el DT seguramente apueste por una base similar a la que paró ante la Fiorentina.

Franco Mastantuono of Real Madrid CF seen in action during a | SOPA Images/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-3-3): Lunin; Trent Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Álvaro Carreras; Camavinga, Tchouaméni; Arda Güler, Valverde, Endrick; Alexis Ciria.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP