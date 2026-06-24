Francia vs Noruega: previa, predicciones y alineaciones

Francia y Noruega protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrenten este viernes 26 de junio en Boston. Con ambos equipos ya clasificados a los 16avos de final, ambos buscarán quedarse con el liderazgo del grupo para tener un camino más favorable en las rondas eliminatorias.

A los franceses les alcanza con un empate para ser primeros gracias a su mejor diferencia de gol. Los noruegos están obligados a ganar si quieren terminar en lo más alto.

Les Bleus han cumplido con las expectativas hasta el momento. Derrotaron por 3 a 1 a Senegal en el estreno y luego superaron con autoridad a Irak por 3 a 0, confirmando su condición de candidatos al título. En ambos encuentros Kylian Mbappé se despachó con un doblete y alcanzó los 16 tantos en apenas su tercera participación mundialista.

Noruega llega al duelo con argumentos más que suficientes para desafiar a los vigentes subcampeones del mundo. Los escandinavos aplastaron a Irak por 4 a 1 en su estreno y luego derrotaron por 3 a 2 a Senegal para asegurar anticipadamente la clasificación. Al igual que Mbappé, Erling Haaland aportó dos goles en cada partido y ya suma 4 en su primera experiencia mundialista.

El ganador del grupo se enfrentará en los 16avos de final a uno de los mejores terceros del torneo, mientras que el segundo deberá medirse con el segundo clasificado del Grupo E, una plaza que por ahora ocupa Costa de Marfil, aunque Ecuador y Curazao todavía mantienen posibilidades de quedarse con ella.

Pronóstico SI Fútbol

Francia cuenta con la ventaja de que el empate le favorece, pero aún así es difícil imaginar a uno de los grandes candidatos al título especulando con el resultado desde el inicio. A Noruega no le faltan argumentos para salir a buscar el resultado, mucho más teniendo a Haaland dentro del campo de juego.

Aún así, la jerarquía y la experiencia de los de Deschamps debería imponerse. Las variantes ofensivas de los de azul, con Mbappé a la cabeza pero con nombres como Doué, Olise, Barcola y Dembelé detrás, sumado a su solidez defensiva, acabarán siendo demasiado para los vikingos.

Pronóstico: Francia 2-1 Noruega

¿A qué hora se juega el Francia vs Noruega?

Ciudad : Foxborough, Massachussets

: Foxborough, Massachussets Estadio : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : viernes 26 de junio

: viernes 26 de junio Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Francia vs Noruega

Partidos jugados: 15

15 Francia: 7

7 Empate : 4

: 4 Noruega: 4

Último partido entre ambos: 27/05/2014 - Francia 4-0 Noruega - Amistoso Internacional

France v Norway - International Friendly | Xavier Laine/GettyImages

Últimos 5 partidos

Francia Noruega Francia 3-0 Irak 22/06/26 Noruega 3-2 Senegal 22/06/26 Francia 3-1 Senegal 16/06/26 Irak 1-4 Noruega 16/06/26 Francia 3-1 Irlanda del Norte 08/06/26 Marruecos 1-1 Noruega 07/06/26 Francia 1-2 Costa de Marfil 04/06/26 Noruega 3-1 Suecia 01/06/26 Colombia 1-3 Francia 29/03/26 Noruega 0-0 Suiza 31/03/26

¿Cómo ver Francia vs Noruega por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Francia

Didier Deschamps sabe que terminar líder podría significar un cruce más accesible en la siguiente ronda. Por ese motivo, todo apunta a que los franceses afrontarán el partido con seriedad pese a tener la clasificación en el bolsillo.

Las buenas noticias para el cuerpo técnico son que no existen nuevas preocupaciones físicas dentro del plantel. Kylian Mbappé llega en un momento extraordinario tras marcar cuatro goles en dos partidos y volverá a liderar el ataque. La principal incógnita pasa por el nivel de rotación que decidirá el entrenador, especialmente en el mediocampo, donde cuenta con múltiples alternativas de primer nivel. Aun así, se espera que la base del equipo se mantenga para intentar cerrar una fase de grupos perfecta.

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembelé, Doue; Mbappé.

Últimas noticias de Noruega

Noruega afronta este partido con la tranquilidad de haber asegurado la clasificación a los 16avos de final, aunque todavía tiene la posibilidad de quedarse con el primer puesto del Grupo I. Aunque curiosamente, quien bajó las expectativas fue la propia estrella del equipo, Erling Haaland: "Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble, así que este partido no me interesa tanto. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo".

Más allá de las palabras del delantero, una victoria permitiría a los escandinavos terminar por delante de uno de los grandes favoritos al título y encarar los cruces desde una posición más favorable.

Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

Posible alineación de Noruega (4-4-2): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026