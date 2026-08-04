¡Habrá Clásico de Concacaf! México confirma amistoso contra Estados Unidos

La selección mexicana continuará con su preparación en la próxima Fecha FIFA de septiembre y octubre, ahí mismo el entrenador Rafael Márquez dirigirá sus primeros partidos como timonel del combinado azteca para continuar con el proceso para acudir a la Copa del Mundo 2030.

Luego de los anuncios previos de los partidos ante Colombia, Perú y Chie, la selección mexicana también se enfrentará a los Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona el sábado 3 de octubre ante más de 63 mil aficionados.

De esa manera será el inicio de la gestión de Rafa Márquez que fue designado como el nuevo entrenador, tras el fin de la participación de Javier Aguirre. Un rival inmejorable y una prueba de fuego ante los acérrimos rivales de la zona.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



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Por lo tanto, con este enfrentamiento más ante el combinado dirigido por Mauricio Pochettino ya son cuatro partidos de preparación que México tendrá durante la próxima Fecha FIFA.

Por si fuera poco, en el mes de noviembre sostendrán a un rival, todavía por definir, en territorio mexicano como parte de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27.

Un enfrentamiento más del Clásico de la Concacaf

La última ocasión que ambas naciones se vieron las caras en un amistoso fue en 2023, en un encuentro que terminó empatado 1-1 y que se disputó únicamente con elementos de la Liga MX.

Con su regreso de Europa, el ahora estratega ya se encuentra trabajando en la planeación de lo que será su debut en el banquillo tricolor.