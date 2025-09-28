Video: Álvaro Odriozola marca el 1-0 contra el Barcelona y rompe su larga racha sin gol

El FC Barcelona recibe a la Real Sociedad este domingo 28 de septiembre en la jornada 7 de LaLiga. Los Txuri-urdin llegaban al Estadio Olímpico de Montjuic como víctima, pero dieron la sorpresa al irse arriba en el marcador al minuto 31. El gol fue obra de un protagonista inesperado: el defensa central Álvaro Odriozola.

Ander Barrenetxea hizo una gran jugada individual dentro del área y tiró un servicio dentro del área. Odriozola llegó para cerrar la pinza y mandó el balón al fondo de la red.

De acuerdo con información del periodista Alexis Martín Tamayo 'Mister Chip', Odirozola llevaba una larga racha sin marcar gol. Su última anotación se había registrado en enero de 2022, cuando jugaba con la Fiorentina.

FCB 0-1 RSO (31') - Álvaro Odriozola no marcaba un gol desde su etapa en la Fiorentina (contra el Genoa en Serie A, el 17 de enero de 2022). En La Liga no marcaba desde el 13 de mayo de 2021 (con el Real Madrid) y con la Real Sociedad no anotaba desde el 15.02.2018 (en Europa… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 28, 2025

La última vez que el defensa español había marcado en LaLiga fue en mayo de 2021 cuando jugaba con el Real Madrid, mientras que la última vez que anotó jugando con la Real Sociedad fue en febrero de 2018.

Para verlo en Latinoamérica

¡GOLPEÓ LA REAL SOCIEDAD! Odriozola (ex Real Madrid) apareció como un delantero y marcó el 1-0 vs. Barcelona en #LaLigaxESPN.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zyyu1Gn9HT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

Para verlo en España

🚨🇪🇸 ODRIOZOLA OPENS THE SCORING FOR REAL SOCIEDAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Barcelona 0-1 Real Sociedad.pic.twitter.com/gJJGR8OIb9 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 28, 2025

Para verlo en EEUU