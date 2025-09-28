Video: Álvaro Odriozola marca el 1-0 contra el Barcelona y rompe su larga racha sin gol
El FC Barcelona recibe a la Real Sociedad este domingo 28 de septiembre en la jornada 7 de LaLiga. Los Txuri-urdin llegaban al Estadio Olímpico de Montjuic como víctima, pero dieron la sorpresa al irse arriba en el marcador al minuto 31. El gol fue obra de un protagonista inesperado: el defensa central Álvaro Odriozola.
Ander Barrenetxea hizo una gran jugada individual dentro del área y tiró un servicio dentro del área. Odriozola llegó para cerrar la pinza y mandó el balón al fondo de la red.
De acuerdo con información del periodista Alexis Martín Tamayo 'Mister Chip', Odirozola llevaba una larga racha sin marcar gol. Su última anotación se había registrado en enero de 2022, cuando jugaba con la Fiorentina.
La última vez que el defensa español había marcado en LaLiga fue en mayo de 2021 cuando jugaba con el Real Madrid, mientras que la última vez que anotó jugando con la Real Sociedad fue en febrero de 2018.
Para verlo en Latinoamérica
Para verlo en España
Para verlo en EEUU
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.