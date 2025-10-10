Kylian Mbappé habla sobre los rumores de ruptura con Vinícius Junior

A pesar de los constantes rumores sobre su relación con Vinícius Júnior, Kylian Mbappé dejó claro que ambos mantienen una “muy buena relación” y comparten el mismo objetivo: devolverle al Real Madrid el título de campeón.

Desde su llegada a Madrid, cuando se convirtió en la nueva cara de la escuadra merengue, comenzaron las especulaciones sobre una supuesta rivalidad con Vinícius Júnior. El brasileño, que ya había vivido algo similar en el pasado, volvió a verse en segundo plano frente a la estrella francesa.

FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Castillo/GettyImages

La poca química que tenían dentro del terreno de juego terminó por acrecentar los rumores sobre una posible ruptura entre ambos futbolistas. En la temporada 2024/25, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior jugaron 26 partidos juntos, y solo en cuatro de estos duelos ambos metieron gol.

Pero los tiempos cambiaron. Los delanteros parecen haber superado los altibajos de la temporada 2024-25. Y en una entrevista con Movistar Plus+ durante el mercado de fichajes de octubre, Mbappé desmintió los rumores de conflicto.

Tengo una muy buena relación con Vinícius. Mucho mejor este año; nos conocemos más. Es un gran jugador y una excelente persona... Dos jugadores famosos del mismo equipo venden muchos periódicos. Sabemos que se habla de nosotros todo el tiempo. Pero si algún día hubiera un problema real —que espero nunca pase—, lo diré, y la gente entenderá que hablo en serio... Esto no es nada serio. En la vida de un futbolista famoso, o de un jugador del Real Madrid, esto no significa nada Kylian Mbappé

Lejos del ruido mediático, Mbappé y Vinícius están enfocados en recuperar la gloria perdida del Real Madrid, que la temporada pasada no logró ningún título importante.

Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

“Sabemos que se habla de nosotros, pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar. Para hacerlo, debemos dar lo mejor y apoyar al equipo”, dijo Mbappé.

Ambos atraviesan un gran momento. Mbappé suma 14 goles en todas las competiciones y Vinícius lleva siete. Ya han marcado juntos en tres partidos de liga esta temporada, casi igualando su total del año anterior. Gracias a su rendimiento, el Real Madrid llegó al parón de octubre como líder de LaLiga.