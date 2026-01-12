La decisión del Real Madrid respecto del futuro de Xabi Alonso tras la derrota ante el Barcelona

El Real Madrid no destituirá a Xabi Alonso como entrenador tras la derrota en la final de la Supercopa, según ha revelado un informe.

Las especulaciones sobre el futuro del entrenador en el Madrid comenzaron en diciembre, cuando una mala racha llevó a la creencia generalizada de que sería despedido tras una nueva derrota. Esa derrota se produjo en un encuentro por la UEFA Champions League contra el Manchester City, pero los directivos del club quedaron tan impresionados por el gran rendimiento del equipo que optaron por posponer la decisión final.

Tras superar ese obstáculo, la Supercopa se perfilaba como clave para el futuro de Alonso. La victoria sobre el Atlético de Madrid centró la atención únicamente en la final del domingo, que terminó con una derrota por 3-2 ante su acérrimo rival, el FC Barcelona.



FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Según AS, los responsables del Bernabéu han vuelto a adoptar una postura similar, convencidos de que las señales de la derrota en Arabia Saudí fueron lo suficientemente alentadoras como para mantener al tolosarra en su puesto.



La flexibilidad táctica y una clara conexión con su plantilla han jugado a favor de Alonso, quien también ha mostrado mucha empatía por la crisis de lesiones que ha afectado a su plantilla durante toda la temporada y que lo ha dejado sin un Kylian Mbappé en plena forma para la final.

Esa derrota contra el City en diciembre, el último partido de una racha de solo dos victorias en ocho partidos, ha sido un punto de inflexión para Alonso, quien, aunque volvió a perder a Mbappé por lesión, demostró que aún tenía al equipo de su lado ante los rumores de malestar en el vestuario.



FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Una racha de tres victorias consecutivas ayudó a aliviar la presión antes del parón invernal de LaLiga, tras el cual el Madrid ha mejorado mucho. A la victoria por 5-1 sobre el Real Betis le siguió la victoria en la semifinal de la Supercopa contra el Atlético de Madrid, y hubo señales alentadoras en el Clásico, aunque el resultado no les fue favorable.





Es innegable que perder finales de Copa, especialmente contra el Barcelona, ​​no es lo que el Madrid quiere ver en su equipo, pero los responsables de decidir sobre el futuro de Alonso creen que se ha ganado el derecho a continuar en su puesto por ahora.



En lugar de cambiar de entrenador, se espera que el Madrid centre sus esfuerzos en mejorar su departamento médico y poner fin a la crisis de lesiones que, según creen, ha contribuido a los problemas de Alonso.



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL REAL MADRID: