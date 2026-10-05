La posible alineación de Inglaterra para enfrentarse a la República Checa
La selección de Inglaterra termina su participación en le Fecha FIFA después de cuatro jornadas, la jornada pasada viene de medirse a su similar de Croacia.
Por lo tanto, este martes 6 de octubre a las 13:45 horas (Estados Unidos) y 11:45 horas (México) en la Jornada 4 de la UEFA Nations League recibirán en el Wembley Stadium a la selección de la República Checa.
A continuación, les compartimos la que podría ser la alineación de los locales.
La posible alineación de Inglaterra para enfrentar a la República Checa.
PO: James Trafford - El portero es muy bueno reaccionando a disparos cercanos. Suele ocupar bien los ángulos.
LD: Trent Alexander-Arnold - Su capacidad para distribuir y generar asistencias es tan importante que también puede actuar como mediocentro.
DFC: Trevoh Chalobah - Fue parte de la plantilla inglesa del Mundial 2026 y actualmente está en el proceso de Tuchel.
DFC: Marc Guéhi - En el Mundial 2026 destacó especialmente por su seguridad con balón: completó 95.9% de sus pases, además de registrar 27 despejes y seis intercepciones.
LI: Lewis Hall - Es precisamente esa capacidad para jugar como lateral y participar por dentro la que lo hace interesante para sistemas modernos.
MD: Elliot Anderson - En el Mundial 2026 formó una buena pareja con Declan Rice, ganó 85.7% de sus entradas y completó 87.9% de sus pases.
MC: Myles Lewis-Skelly - Es uno de los perfiles más interesantes de Inglaterra porque no piensa como un lateral tradicional: frecuentemente se mete al centro para participar en la construcción.
MI: Morgen Rogers - Tuchel lo ha utilizado especialmente como número 10, donde puede aprovechar su potencia para recibir entre líneas.
ED: Bukayo Saka - Es uno de los atacantes más completos de Inglaterra y viene de ganar la Premier League 2025-26 con Arsenal.
DC: Harry Kane - Es un 9 completo: no solamente finaliza, sino que también baja a asociarse y crear oportunidades. Actualmente suma 85 goles en 121 partidos con Inglaterra.
EI: Anthony Gordon - Está atravesando un buen momento con Inglaterra: marcó ante Chequia recientemente y lleva tres partidos consecutivos anotando con los Three Lions.
Así se vería la alineación de Inglaterra (4-3-3)
- Portero: James Trafford.
- Defensas: Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Lewis Hall.
- Mediocampistas: Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Mogan Rogers.
- Delanteros: Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon.
Así se vería la alineación de la República Checa. (4-3-3)
- Portero: Matej Kovar.
- Defensas: Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Jiri Slama.
- Mediocampistas: Lukas Cerv, Pavel Sulc, Michal Sadilek.
- Delanteros: Matej Radosta, Adam Hlozek, Adam Karabec.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.