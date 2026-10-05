La selección de Inglaterra termina su participación en le Fecha FIFA después de cuatro jornadas, la jornada pasada viene de medirse a su similar de Croacia.

Por lo tanto, este martes 6 de octubre a las 13:45 horas (Estados Unidos) y 11:45 horas (México) en la Jornada 4 de la UEFA Nations League recibirán en el Wembley Stadium a la selección de la República Checa.

A continuación, les compartimos la que podría ser la alineación de los locales.

La posible alineación de Inglaterra para enfrentar a la República Checa.

Harry Kane es el goleador de Inlgaterra | Gabriel Kuchta - UEFA/GettyImages

PO: James Trafford - El portero es muy bueno reaccionando a disparos cercanos. Suele ocupar bien los ángulos.

LD: Trent Alexander-Arnold - Su capacidad para distribuir y generar asistencias es tan importante que también puede actuar como mediocentro.

DFC: Trevoh Chalobah - Fue parte de la plantilla inglesa del Mundial 2026 y actualmente está en el proceso de Tuchel.

DFC: Marc Guéhi - En el Mundial 2026 destacó especialmente por su seguridad con balón: completó 95.9% de sus pases, además de registrar 27 despejes y seis intercepciones.

LI: Lewis Hall - Es precisamente esa capacidad para jugar como lateral y participar por dentro la que lo hace interesante para sistemas modernos.

MD: Elliot Anderson - En el Mundial 2026 formó una buena pareja con Declan Rice, ganó 85.7% de sus entradas y completó 87.9% de sus pases.

MC: Myles Lewis-Skelly - Es uno de los perfiles más interesantes de Inglaterra porque no piensa como un lateral tradicional: frecuentemente se mete al centro para participar en la construcción.

MI: Morgen Rogers - Tuchel lo ha utilizado especialmente como número 10, donde puede aprovechar su potencia para recibir entre líneas.

ED: Bukayo Saka - Es uno de los atacantes más completos de Inglaterra y viene de ganar la Premier League 2025-26 con Arsenal.

DC: Harry Kane - Es un 9 completo: no solamente finaliza, sino que también baja a asociarse y crear oportunidades. Actualmente suma 85 goles en 121 partidos con Inglaterra.

EI: Anthony Gordon - Está atravesando un buen momento con Inglaterra: marcó ante Chequia recientemente y lleva tres partidos consecutivos anotando con los Three Lions.

Así se vería la alineación de Inglaterra (4-3-3)

Portero: James Trafford.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Lewis Hall.

Mediocampistas: Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Mogan Rogers.

Delanteros: Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon.

Así se vería la alineación de la República Checa. (4-3-3)

Portero: Matej Kovar.

Defensas: Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Jiri Slama.

Mediocampistas: Lukas Cerv, Pavel Sulc, Michal Sadilek.

Delanteros: Matej Radosta, Adam Hlozek, Adam Karabec.