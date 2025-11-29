La posible alineación del Real Madrid para enfrentarse al Girona

El Real Madrid tiene todo listo para volver a la actividad por LaLiga tras lo que fue la difícil excursión a Atenas, donde le ganaron 4-3 al Olympiacos en un partido espectacular. Ahora, los espera el Girona en Montilivi.

La posible alineación del Real Madrid

POR: Andriy Lunin - Tuvo un partido complejo en Atenas frente al Olympiacos pero Xabi volvería a confiar en él para pararse bajo los tres postes del Real Madrid.

LD: Trent Alexander Arnold -Es un creador de juego desde el lateral derecho, con influencia similar a la de un mediocampista ofensivo: más cerebro y técnica que marcaje y físico.

DFC: Raúl Asencio - El joven canterano se ha ganado un lugar en el once. Su sobriedad, buen posicionamiento y salida de balón lo convierten en una pieza fiable en la zaga. Es el único central que tiene disponible Xabi Alonso para este partido frente al Girona.

DFC: Ferland Mendy - Reconvertido como central, el francés está teniendo minutos inesperados tras la mala racha de lesiones en defensa del Real Madrid.

LI: Álvaro Carreras - El lateral izquierdo ofrece profundidad y velocidad por su banda. Su vocación ofensiva le permite sumarse al ataque y generar peligro con sus centros.

MC: Jude Bellingham - Jugando en la posición que sea, el inglés sigue siendo decisivo. Su llegada desde segunda línea, inteligencia táctica y olfato goleador son un recurso invaluable.

Jude Bellingham (Real Madrid FC) seen during the LaLiga EA... | SOPA Images/GettyImages

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés se acaba de recuperar de una lesión y jugará su segundo partido consecutivo como titular tras su arranque frente al Olympiacos.

MC: Arda Güler - El joven talento turco asume el rol creativo en la medular. Su visión de juego, regate y precisión en el pase son la llave para abrir defensas cerradas.

MC: Federico Valverde: El uruguayo será el capitán nuevamente y ocupará la banda derecha.

DC: Vinícius Junior - La estrella brasileña es una de las principales armas del ataque Merengue. Su velocidad explosiva y regate endiablado por la izquierda lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa.

DC: Kylian Mbappé - El delantero francés es la referencia en punta. Su potencia, velocidad y letalidad frente al arco lo hacen el jugador más peligroso del planeta. Viene de hacerle cuatro goles al Olympiacos.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRID | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander Arnold, Raúl Asensio, Ferland Mendy, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Así se vería la alineación del Girona (4-4-2)

Portero: Paulo Gazzaniga

Defensas: Hugo Rincon, Arnau Martínez, Vítor Reis, Àlex Moreno

Centrocampistas: Iván Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Bryan Gil

Delanteros: Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat.