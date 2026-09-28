La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentar a República Checa

La selección de Inglaterra visita la República Checa este martes 29 de septiembre por la segunda fecha de la UEFA Nations League. El equipo de Thomas Tuchel viene de caer 2-3 ante España en un partido en el que llegó a estar 2-1 arriba, mientras que los checos también perdieron en su debut ante Croacia.

A continuación, el posible once de Thomas Tuchel para sumar sus tres primeros puntos.

La posible alineación de Inglaterra vs República Checa

POR - Jordan Pickford: El regreso del arquero del Everton al once sería una de las novedades respecto del duelo con España, donde James Trafford fue titular. Suma 91 partidos con Inglaterra y 46 vallas invictas

LD - Trent Alexander-Arnold: La precisión de sus envíos y su capacidad para convertirse en un lanzador desde posiciones retrasadas pueden darle otra dimensión al ataque inglés. En el inicio de la temporada con Real Madrid suma cinco partidos, 292 minutos y una asistencia, aunque viene alternando titularidades.

DFC - Ezri Konsa: Fue uno de los centrales titulares en la derrota frente a España. Un defensor veloz y sólido en el mano a mano, capaz de jugar adelantado y presionar lejos de Pickford

DFC - Marc Guéhi: Fue amonestado ante España, pero eso no le impedirá liderar a la defensa inglesa en Praga. Acumula 37 partidos internacionales y ya es un habitual titular en el equipo de Tuchel.

LI - Lewis Hall: Su inclusión le da a Tuchel una alternativa más ofensiva sobre la izquierda. El lateral volvió a la convocatoria después de quedarse fuera del Mundial y ya suma cuatro apariciones con Inglaterra.

MC - Myles Lewis-Skelly: Versatilidad y dinámica en el mediocampo. Disputó 70 minutos frente a España antes de ser reemplazado por James Garner.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Matt Lewis - The FA/GettyImages

MC - Elliot Anderson: Recuperación, despliegue y agresividad para disputar cada pelota. Jugó 90' ante España, liderando al equipo en tackles e intercepciones.

ED - Bukayo Saka: Lleva tres goles en la Premier League y fue titular en los cuatro partidos que disputó hasta mediados de septiembre. Ante España jugó 83 minutos antes de dejar su lugar a Morgan Gibbs-White y, aunque no marcó, su capacidad para recibir abierto, encarar y meterse hacia el área continúa siendo uno de los principales recursos ofensivos ingleses.

MCO - Jude Bellingham: Su influencia en el equipo es absoluta. Ante España asistió a Gordon y participó de la jugada del gol de Kane. Con Inglaterra ya suma 56 apariciones y 13 goles.

EI - Anthony Gordon: Su velocidad para atacar espacios y su intensidad para presionar hacen que sea especialmente peligroso cuando Inglaterra recupera y puede salir rápido. Marcó en dos de los los últimos tres partidos de los Three Lions.

DC - Harry Kane: El delantero viene con sensaciones encontradas del partido con España. Si bien anotó uno de los dos goles, desperdició un penal que hubiera sellado el triunfo. Aun así, su producción con Inglaterra sigue siendo extraordinaria: 85 goles en 121 partidos.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Lewis Hall

Mediocampistas: Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson

Mediapuntas: Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon.

Delantero: Harry Kane

Así se vería la formación de República Checa (4-2-3-1)

FBL-WC-2026-MATCH02-KOR-CZE | ULISES RUIZ/GettyImages

Portero: Martin Horníček

Defensas: ; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Tomáš Chaloupek, Matěj Sláma.

Mediocampistas: Lukáš Sadílek, Tomáš Červ;

Mediapuntas: Michal Ambros, Pavel Šulc, Matěj Radosta.

Delantero: Adam Hložek.

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