La posible alineación titular de Portugal para enfrentar a Noruega

Noruega y Portugal se ven las caras este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada de la Liga A de la Nations League 2026/27. El conjunto luso llega después de vencer 1-0 a Gales, mientras que los noruegos también comenzaron la competición con un triunfo por 3 a 2 ante Dinamarca.

A continuación, el posible once de Jorge Jesus.

La posible alineación de Portugal vs Noruega

POR - Diogo Costa: Tuvo un partido tranquilo en el triunfo sobre Gales y no registró atajadas. Sabe jugar con los pies, una característica vital para un equipo que intenta jugar por abajo desde el fondo.

LD - João Cancelo: Su influencia va más allá de la posición de lateral. Puede abrirse para generar amplitud, aparecer por dentro como un mediocampista adicional o avanzar con la pelota para romper la primera línea rival.

DFC - Rúben Dias: Su lectura defensiva, liderazgo y fortaleza en los duelos serán determinantes para controlar a Haaland, a quien conoce bien del Manchester City.

DFC - Renato Veiga: Su perfil zurdo, su capacidad para anticipar y su salida desde el fondo le ofrecen alternativas al entrenador portugués en el manejo de la pelota. Frente a Noruega deberá estar muy atento a los movimientos de Haaland y a la llegada por sorpresa de jugadores como Odegaard

LI - Nuno Mendes: El jugador del Paris Saint-Germain es una de las armas ofensivas más importantes de Portugal por su velocidad y capacidad para avanzar desde el lateral. Ante Gales participó en la jugada del gol de João Félix y fue sustituido por Nuno Tavares a los 78 minutos.

MC - Rúben Neves: Titular frente a Gales, dejó su lugar a João Palhinha en el minuto 67. Equilibrio, circulación y relevo a los laterales cuando se proyectan.

MC - Vitinha: Su precisión en los pases cortos, movilidad y capacidad para superar la primera línea de presión son fundamentales para que Portugal pueda controlar el ritmo del partido, sobre todo ante una Noruega que se caracteriza por el orden y jugadores de buen pie.

ED - Pedro Neto: Veloz como pocos y desequilibrante en el mano a mano, el del Chelsea será una de las armas con las que cuente Jorge Jesus para abrir el partido por las bandas. Puede intercambiar posiciones con João Félix y Bruno Fernandes para dificultar las marcas.

MCO - Bruno Fernandes: El organizador del equipo. Fue titular ante Gales y permaneció en el campo hasta el minuto 90, cuando fue sustituido por João Neves. Tiene visión para el último pase, remate desde fuera del área y capacidad para anotar cuando encuentra espacios cerca del área rival.

EI - João Félix: El compañero de CR7 en el Al-Nassr fue el autor del único gol contra Gales al marcar a los 22 minutos tras una asistencia de Nuno Mendes. Arranca por izquierda, pero se mueve por todo el frente de ataque.

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Gualter Fatia/GettyImages

DC - Cristiano Ronaldo: A los 41 años, sigue siendo la gran referencia goleadora de su selección. Con 146 goles marcados representando a Portugal, quiere prolongar sus increíbles marcas.

Así se vería la formación de Portugal (4-2-3-1)

Portero: Diogo Costa

Defensores: João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes.

Mediocampistas: Rúben Neves, Vitinha

Mediapuntas: Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix.

Delantero: Cristiano Ronaldo.

Así se vería la formación de Noruega (4-3-3)

Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Marius Nordnes / Nordnes Foto/GettyImages

Portero: Ørjan Nyland

Defensores: Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, Fredrik Aursnes.

Mediocampistas: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg.

Delanteros: Oscar Bobb, Erling Haaland, Antonio Nusa.