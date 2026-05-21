Las declaraciones de Jordan Carrillo previo a la final de la Liga MX

Los Pumas de la UNAM están en la final de la Liga MX y en gran medida esto es cortesía al rendimiento de Jordan Carrillo. El mexicano encontró un segundo airea en el Pedregal. El mismo incluso le ha puesto en la mira de varios equipos de México, hecho que no le quita el sueño al mexicano.

Jordan Carrillo sobre su estancia en Pumas



📹: Mario Badillo @n7mariobadillo pic.twitter.com/4rier8tHht — MedioTiempo (@mediotiempo) May 21, 2026

Me siento muy feliz con las cosas que he estado haciendo, hay mucha ilusión por lo que viene, el tema a la segunda pregunta es que me siento muy emocionado muy a gusto, muy feliz con Pumas, me ha dejado muchas cosas y muy feliz porque voy a jugar una final con ellos. Jordan Carrillo

Sobre sus opciones de colarse a la Copa del Mundo, el ofensor no pudo ocultar la emoción de tal posibilidad. Sin embargo, hoy no piensa en otra cosa que no sea Pumas.

Yo que más quisiera que estar ahí entrenando para el Mundial, voy a seguir con lo mío, trabajando, con esa ilusión, claro que no se me va, lo primero que quiero es ganar, levantar la copa y que sea lo que Dios quiera. Me siento muy ilusionado con lo de selección que dices tú, obviamente estoy muy enfocado en el partido de mañana, en el partido del domingo, el poder ganar el campeonato con Pumas y yo creo que ya lo demás se va a dar, lo que sea, lo que Dios quiera. Lo de los clubes, la verdad que no he tocado el tema, lo va a ver mi representante. Jordan Carrillo

Su crecimiento deportivo es gran medida a la confianza de Efraín Juárez, afirma.

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

En el juego que he mostrado he crecido, y bueno Efra me ha dado mucha confianza, mucha oportunidad, la he tomado y me siento muy contento y con la motivación de poder encontrar más de mi juego. Jordan Carrillo

Cerró su discurso enviando un mensaje a la grade de los auriazules:

Me han motivado mucho, me han dado esa confianza, me exigen mucho y al final de cuentas creo que necesito eso para hacer las cosas bien y con el tema de la afición me siento muy contento, muy agradecido, por cómo me recibieron, como me tratan y quiero darles esa alegría, que ellos están felices y darles esa felicidad para el campeonato. Jordan Carrillo