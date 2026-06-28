Las posibles alineaciones titulares del partido Brasil vs Japón

La selección de Brasil y selección de Japón se enfrentarán en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, tras haberse clasificado primero y segundo lugar de los Grupos C y F, respectivamente.

El compromiso de eliminación directa se desarrollará desde el Estadio Houston este lunes 29 de junio a las 13:00 horas (Estados Unidos), 11:00 horas (México) y 18:00 horas (España).

Por lo tanto, les compartimos las posibles alineaciones titulares del combinado carioca y asiático.

La posible alineación de Brasil vs Japón en los 16avos de final

Vinícius es el goleador de Brasil con 4 goles | Carmen Mandato - FIFA/GettyImages

PO: Alisson - El arquero del Liverpool es seguro bajo palos, posee un gran juego con los pies y es excelente en el uno contra uno. Es uno de los líderes del equipo.

LD: Danilo - Es un defensor experimentado, sólido en la marca y con capacidad para incorporarse al ataque cuando el equipo lo necesita.

DFC: Marquinhos - Es el capitán de Brasil es un zaguero de clase y elegancia, rápido para anticipar y muy fiable en la salida de balón.

DFC: Gabriel Magalhães - Es un zaguero fuerte físicamente, dominante por arriba y agresivo en los duelos defensivos.

LI: Douglas Santos - Es un lateral de recorrido, aporta amplitud por la banda y se combina bien en ataque sin descuidar la defensa.

MC: Casemiro - Es el equilibrio del equipo. Recupera balones, protege a la defensa y aporta liderazgo y experiencia.

MC: Bruno Guimarães - Es el cerebro del mediocampo. Destaca por su visión, calidad en el pase y capacidad para controlar el ritmo del partido.

MCO: Lucas Paquetá - Es un jugador creativo, con buen último pase, técnica y llegada al área rival.

ED: Rayan - Es una joven promesa brasileña. Muy rápido, encarador y con desborde en el uno contra uno.

DC: Matheus Cunha - El jugador de los Red Devils es un delantero móvil que sale del área para asociarse con sus compañeros y presiona intensamente a los defensas. Llega en buen momento tras marcar en la fase de grupos.

EI: Vinícius Júnior - Es la gran estrella ofensiva del equipo, el sucesor de Neymar Júnior como la cara del pentacampeón. Es explosivo, desequilibrante y uno de los mejores regateadores del mundo; su velocidad puede decidir cualquier partido. Además, posee una grandiosa definición.

Así se vería la formación de Brasil (4-3-3)

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos.

Centrocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá.

Delanteros: Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

La posible alineación de Japón vs Brasil en los 16avos de final

Daizen Maeda viene de marcar en fase de grupos | Alex Slitz/GettyImages

PO: Zion Suzuki - Es un arquero muy atlético, con grandes reflejos y buen juego con los pies. Destaca por su seguridad en los manos a mano.

DFC: Ayumu Seko - Es un central fuerte físicamente, intenso en la marca y con buena capacidad para anticipar las jugadas de los rivales.

DFC: Kō Itakura - Es el líder de la zaga japonesa, inteligente tácticamente y con buena salida de balón desde atrás.

DFC: Hiroki Itō - Es un defensor versátil, sólido en el juego aéreo y posee la capacidad de desempeñarse como central o lateral izquierdo.

MD: Yukinari Sugawara - Es un polivalente lateral ofensivo, rápido y con buenos centros. Aporta profundidad constante por la banda.

MC: Daichi Kamada - Es un mediocampista que sabe manejar el balón y es muy inteligente para encontrar espacios y asistir a sus compañeros.

MC: Ao Tanaka - Es un mediocampista que trabaja en la recuperación de la pelota y suele ser preciso en la distribución del juego.

MI: Keito Nakamura - Es un extremo veloz y habilidoso, con buen regate y capacidad para romper líneas por la izquierda.

ED: Ritsu Dōan - Es uno de los jugadores más talentosos de Japón. Posee técnica y un potente disparo desde media distancia.

DC: Ayase Ueda - Es un '9' de área, fuerte físicamente, buen rematador y peligroso en el juego aéreo.

EI: Daizen Maeda - Es un futbolista incansable, muy rápido y conocido por su intensa presión sobre la salida del rival. Su velocidad lo convierte en una amenaza latente al contragolpe para los rivales

Así se vería la formación de Japón (3-4-3)

Portero: Zion Suzuki.

Defensas: Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō.

Mediocampistas: Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura.

Delanteros: Ritsu Dōan, Ayase Ueda, Daizen Maeda.