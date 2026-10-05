Las tres claves para que Vinícius Jr. recupere su mejor versión en el Real Madrid

Vinícius Jr. atraviesa un comienzo de temporada 2026/27 por debajo de las expectativas en el Real Madrid: el brasileño reconoció que la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial fue difícil de asimilar y que aquel resultado terminó afectando su confianza.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Antes del primer parón internacional, el delantero apenas marcó un gol con el conjunto merengue y la cifra tomó todavía más relevancia después de la millonaria renovación que firmó con el club, tras más de un año de negociaciones y rumores que incluso lo vincularon con el Arsenal.

José Mourinho respaldó públicamente al delantero frente a los cuestionamientos de la afición, aunque también reconoció que el futbolista “no está en su mejor momento”. La derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid fue uno de sus puntos más bajos: tuvo una actuación discreta y fue reemplazado antes de cumplir una hora de juego.

🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Vinicius vs India:



• 45 minutes

• 0 goals

• 0 assists

• 0 dribbles

• 0 key passes

• 0/1 crosses

• 0/1 ground duels won

• 1 big chance missed

• 9x possession lost pic.twitter.com/B3sPEcpZEt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 3, 2026

Su última convocatoria con Brasil tampoco le permitió encontrar el impulso que necesitaba. Ante India, en Calcuta, completó apenas siete de sus 13 pases, no intentó ningún regate y falló una ocasión clara antes de ser reemplazado en el descanso. Su único gol durante la fecha FIFA llegó de penal en el triunfo 4-2 ante Australia.

Su rendimiento, lejos del nivel que lo convirtió en una de las principales figuras del Madrid, obliga a Mourinho a buscar soluciones.

Ajustar el sistema para que conviva con Mbappé

Uno de los principales retos del técnico luso será solucionar la convivencia futbolística entre Vinícius y Kylian Mbappé. El francés actúa como delantero, pero suele desplazarse hacia la izquierda, justamente el sector donde el brasileño desarrolla su mejor fútbol.

La situación quedó especialmente expuesta en el derbi, cuando ambos ocuparon prácticamente las mismas zonas del campo. Mourinho convirtió Mbappé en la referencia de su 4-2-3-1 y el francés respondió con siete goles en sus primeros siete partidos de LaLiga, pero esa estructura también redujo el impacto de Vinícius.

El entrenador deberá encontrar una variante táctica que permita aprovechar las virtudes de ambos sin que terminen estorbándose.

Volver a sentirse protagonista

Vinícius siempre fue un futbolista de rachas y suele rendir mejor cuando siente que es una de las principales figuras del equipo. Antes de la llegada de Mbappé, tuvo un papel protagonista en el Real Madrid campeón de la UEFA Champions League 2023/24.

La relación con la afición, sin embargo, se deterioró a paso agigantado durante los últimos meses. Los silbidos del Bernabéu, sumados a las dudas generadas durante sus negociaciones contractuales, aumentaron la presión sobre el brasileño.

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Por eso, el respaldo de los hicnhas puede ser importante. Con tres partidos como local antes del próximo Clásico ante el FC Barcelona, un cambio en el ambiente podría ayudar al delantero a recuperar confianza.

Una pausa también puede ser una solución

La tercera alternativa para Mourinho pasa por sacar temporalmente a Vinícius del foco. Yan Diomande presiona por una oportunidad y Arda Güler atraviesa un buen momento, por lo que el entrenador cuenta con recursos para evitar que el delantero cargue permanentemente con la presión; en esa línea, una competencia interna saludable podría servir como estímulo.

Aún así, el brasileño continúa siendo una pieza importante del plantel y el técnico merengue deberá manejar cuidadosamente su situación. La relación que consiga construir con el delantero será determinante y de ella puede depender que vuelva a convertirse en el futbolista decisivo que el Real Madrid necesita.