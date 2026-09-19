Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid

El Real Madrid visitará al Atlético de Madrid este domingo 20 de septiembre por la séptima fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto merengue llega al derbi después de vencer de forma agónica al Elche por 3 a 2 gracias al gol en el minuto 91 de Carlos Espí y acumula seis triunfos en sus primeros siete partidos del campeonato.

Los colchoneros, por su parte, vienen de golear por 4 a 0 al Osasuna y arriban con la confianza en alto. Un nuevo triunfo ante el rival de toda la vida les permitiría escalar hasta la segunda posición, solo por detrás del Barcelona.

De cara al encuentro en el Riyadh Air Metropolitano, José Mourinho volverá a tener tres bajas por lesión. Éder Militão, Rodrygo y Ferland Mendy continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no estarán disponibles.

Lesionados del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Éder Militão continúa recuperándose de la lesión en el bíceps femoral que sufrió durante la pasada temporada. El defensor brasileño está atravesando la etapa final de su recuperación y recientemente comenzó a trabajar con balón, un paso positivo de cara a su regreso. Sin embargo, todavía no recibió el alta médica y no estará disponible para el derbi.

Rodrygo es la baja de mayor duración. El delantero brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, acompañada por una lesión en el menisco. Su recuperación continúa en Valdebebas y se espera que permanezca fuera de los terrenos al menos por unos meses más.

Real Madrid Training Session | Victor Carretero/GettyImages

Ferland Mendy completa la lista de bajas. El lateral francés continúa recuperándose de la lesión en el muslo que requirió una intervención quirúrgica. Su regreso todavía se encuentra más alejado y no se espera verlo dentro de un campo de juego al menos hasta abril del año que viene.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militao Lesión muscular Descartado Septiembre Rodrygo Rotura del ligamento cruzado Descartado Diciembre Ferland Mendy Rotura de tendón Descartado Abril 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Atlético de Madrid

El conjunto merengue no registra jugadores suspendidos para enfrentar al Atlético de Madrid.