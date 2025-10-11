¿Lionel Messi jugará en el Inter Miami vs Atlanta United?

La selección argentina vio actividad en la Fecha FIFA este viernes 10 de octubre frente a la selección venezolana en un encuentro amistoso desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, el encuentro terminó 1-0 a favor de la albiceleste en donde Lionel Scaloni tomó la decisión de no contar con la presencia de su capitán, Lionel Messi, para probar a otros jugadores.

Por esa razón, durante los últimos días se generó el rumor sobre si Messi no jugaba este viernes podría jugar al día siguiente en el Chase Stadium en la Major League Soccer y posteriormente retomaría la concentración del seleccionado para enfrentar a Puerto Rico el próximo martes 14 de octubre que precisamente también se jugará en la casa de las garzas.



El técnico de Miami, Mascherano, deja la puerta abierta para el regreso de Messi: “Si no juega para Argentina…” 👀 pic.twitter.com/7XNea39fF3 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 10, 2025

El propio Javier Mascherano habló al respecto sin confirmar nada: "Si no juega hoy y hay alguna posibilidad, yo encantado de poder tener a Leo Messi, pero la realidad es que no ha estado con nosotros", apuntó.

🗣️ "DECIDÍ YO QUE LEO NO JUEGUE. QUERÍAMOS PROBAR A LAUTARO Y JULIÁN Y TENÍAMOS AL FLACO LÓPEZ EN EL BANCO"



🎙️ Lionel Scaloni se refirió a la ausencia de Messi en el triunfo de #Argentina ante #Venezuela. pic.twitter.com/kwfZB9KhTP — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Por su parte, Scaloni también habló sobre la situación: "Voy a hablar con él esta tarde. Y después se verá. Pero no tengo mucho más que decir. Ha tocado jugar acá, el segundo partido no sé si está confirmado (se jugará en Fort Lauderdale), y ya veremos. Son todas hipótesis", aseguró.

Una incógnita la participación de Messi

#AHORA - @GustavoYarroch informa que Leo Messi NO jugará esta noche ante Venezuela y podría jugar mañana para Inter Miami ante Atlanta United por la #MLS. pic.twitter.com/Nr0pYKhLDu — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

El rumor y las declaraciones apuntan a que Lionel Messi podría formar parte del once titular de Inter Miami para medirse al Atlanta United, sin embargo, a menos de cinco horas del partido nadie ha confirmado ni hecho oficial la versión.

Por lo tanto, esta información es extraoficial y tendremos que esperar hasta mínimo dos horas antes del juego para conocer si será posible que el capitán pueda ser parte del compromiso y seguir en la lucha por ocupar la mejor plaza posible de la clasificación y su contienda por la Bota de Oro junto a Denis Bouanga (ambos con 24 goles) y Sam Surridge con 23 anotaciones.