Liverpool vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

La Champions League 2026/27 arranca con uno de los duelos más atractivos de su primera fecha. Este miércoles 9 de septiembre, el Liverpool recibe al Atlético de Madrid en Anfield Road, en un cruce entre dos equipos que suelen llegar lejos en el certamen continental.

Los Reds llegan con el envión anímico de haber conseguido su primer triunfo en la era Iraola. De visitante, el equipo venció 2-0 al Ipswich Town con un doblete de Alexander Isak, las dos veces asistido por Cody Gakpo. El resultado cortó una racha de dos empates consecutivos en el arranque liguero y le permitió al técnico español tomar confianza antes del debut en Champions.

El Atlético de Madrid, en cambio, llega golpeado tras sufrir una muy dura derrota por 3-0 ante el Athletic Club en San Mamés. El tropiezo cortó la buena dinámica que traían los colchoneros tras sus triunfos ante Málaga y Sevilla, y ahora Simeone deberá reconstruir la moral de un plantel que también atraviesa el ruido generado por la situación de Julián Álvarez.

A continuación, toda la información de este gran duelo de Champions League.

Pronóstico SI Fútbol

El Liverpool llega con algo más de continuidad futbolística y la ventaja de jugar ante su gente en Anfield, escenario en el que derrotó a su rival de turno las últimas dos veces que se enfrentaron. Los colchoneros siempre compiten este tipo de partidos con carácter, aunque el golpe anímico de San Mamés y las dudas ofensivas pueden pesarles ante un rival de la jerarquía de los Reds.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield Road

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Atlético de Madrid (últimos 5 partidos)

Liverpool: 3

3 Empates : 0

: 0 Atlético de Madrid: 1

Último partido entre ambos: 17/09/2025 - Liverpool 3-2 Atlético de Madrid - Champions League 25/26, Fecha 1 Fase de Liga

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Atlético de Madrid Ipswich 0-2 Liverpool 04/09/26 Athletic 3-0 Atlético de Madrid 05/09/26 Liverpool 2-2 Forest 29/08/26 Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/26 Newcastle 2-2 Liverpool 23/08/26 Atlético de Madrid 2-2 Villarreal 23/08/26 Liverpool 2-0 Como 16/08/26 Atlético de Madrid 2-0 Málaga 19/08/26 Liverpool 2-3 Mónaco 09/08/26 Marsella 1-2 Atlético de Madrid 14/8/2026

¿Cómo ver el Liverpool vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Liverpool

Bradley Barcola llegó procedente del PSG por 123 millones de libras y ya sumó minutos ante el Ipswich, ingresando desde el banco entre una gran ovación del público visitante. Para el Liverpool, esta será la primera campaña de Champions League del Liverpool sin Mohamed Salah desde la 2014-15, siendo el egipcio el máximo goleador y asistidor histórico de los Reds en la competición.

El duelo ante el Atlético también marcará el debut de Andoni Iraola como entrenador en esta competencia.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Frimpong; Gravenberch, Szoboszlai; Wirtz, Gakpo, Ngumoha; Isak.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Tras la goleada sufrida ante el Athletic, Simeone asumió la responsabilidad del resultado: "El partido se nos escapó en apenas cinco minutos", declaró el DT, quien se mostró molesto cuando le preguntaron por qué Julián Álvarez no salió a entrenar junto al resto de los suplentes tras el partido, respondiendo escuetamente: "¿En serio? No tengo nada que comentar".

El delantero argentino, quien continúa en el plantel tras el cierre del mercado sin poder cerrar su fichaje por el Barcelona, sigue en el centro de la escena; Simeone calificó la situación como una "oportunidad de aprendizaje puro" para el jugador. En el plano físico, Alexander Sorloth continúa condicionado por una contractura muscular.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Hjulmand, Baena. Lookman, Kang-in Lee.

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