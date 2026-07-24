Liverpool vs Sunderland: previa, predicciones y alineaciones

El Liverpool y el Sunderland se miden este domingo 26 de julio en un encuentro amistoso que marcará el comienzo formal de la temporada 26/27 de los Reds. Con el estreno de Andoni Iraola en reemplazo de Arne Slot y con la obligación de mejorar lo hecho en el curso 25/26, el equipo pone primera buscando llegar de la mejor forma al inicio de la competencia.

La salida de Mohamed Salah y otros jugadores importantes como Ibrahima Konaté obligan a reconfigurar el estilo de juego de este club siempre exigido a pelear por los títulos. La llegada del nuevo DT supone una renovación luego del desgaste generado entre el saliente entrenador y varios de los jugadores.

Sunderland, por su parte, viene de golear por 5 a 1 al York en su primer ensayo y llega con algo más de ritmo a este duelo.

A continuación, toda la información para disfrutar de este amistoso entre dos equipos de la Premier League.

Pronóstico SI Fútbol

Se trata de un partido amistoso en el que el objetivo está más mucho más puesto en ir aceitando la preparación y la posibilidad para los entrenadores de evaluar jugadores que en el resultado. El Liverpool cuenta con varias ausencias de peso y el Sunderland podrá sacar ventaja de ya haber disputado un encuentro previamente.

En ese marco, se espera un duelo abierto, con goles en ambas porterías, donde el Sunderland se acabará imponiendo a un Liverpool en formación.

Pronóstico: Liverpool 2-3 Sunderland

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Sunderland?

Ciudad : Nashville, Estados Unidos

: Nashville, Estados Unidos Estadio : GEODIS Park

: GEODIS Park Fecha : sábado 25 de julio

: sábado 25 de julio Hora: 18:00 EE.UU (Este), 16:00 MEX, 00:00 ESP (domingo 26)

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Sunderland (últimos cinco enfrentamientos)

Liverpool : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Sunderland: 0

Último partido entre ambos: 11/02/2026 - Sunderland 0-1 Liverpool - Premier League, fecha 26

Sunderland v Liverpool - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Sunderland Liverpool 1-1 Brentford 24/05/26 Sunderland 5-1 York 18/07/26 Aston Villa 4-2 Liverpool 15/05/26 Sunderland 2-1 Chelsea 24/05/26 Liverpool 1-1 Chelsea 09/05/26 Everton 1-3 Sunderland 17/05/26 Man Utd 3-2 Liverpool 03/05/26 Sunderland 0-0 Man Utd 09/05/26 Liverpool 3-1 Crystal Palace 25/04/26 Wolves 1-1 Sunderland 02/05/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Sunderland por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App México Claro Sports España -

Últimas noticias del Liverpool

El un mercado de pases modesto para lo que nos tiene acostumbrado el Liverpool, el club fichó al defensor francés de 20 años Jérémy Jacquet desde Rennes en 63,6 millones de euros y al delantero Víctor Múñoz, campeón del mundo con España y proveniente de Osasuna, en 40 millones. Además, Andoni Iraola reemplazó a Arne Slot luego de una gran campaña en el Bournemouth.

Virgil van Dijk, Alisson, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo no viajaron a los Estados Unidos mientras recuperan fuerzas tras la Copa del Mundo. Por su parte, Hugo Ekitike, Conor Bradley y Giovanni Leoni también están descartados por lesión.

Liverpool FC Training Session | Nikki Dyer/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Jeremy Jacquet, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Trey Nyoni; Rio Ngumoha, Harvey Elliott, Federico Chiesa; Jayden Danns

Últimas noticias del Sunderland

El conjunto de Regis Le Bris viene de realizar una extraordinaria campaña en la última Premier League, alcanzado el 7° lugar y clasificándose a la Europa League. Viene de golear al York por 5 a 1 en su primer amistoso con dos tantos de Enzo Lee Fee y uno de Chris Rigg, Timur Tuterov y Tom Proctor.

En cuanto a las incorporaciones, la única cara nueva es la de Thomas Meunier, llegado en condición de libre desde Lille. Las bajas son muchas, entre ellas las de Eliezer Mayenda, vendido al Rennes en 22 millones de euros, además de los que se fueron libres como Dan Neil, Timothée Pembélé y Nazariy Rusyn.

York City v Sunderland - Pre Season Fieindly | Ian Horrocks/GettyImages

La probable alineación del Sunderland (4-2-3-1): Melker Ellborg; Nordi Mukiele, Luke O'Nien, Trai Hume, Reinildo Mandava; Alan Browne, Chris Rigg; Jocelin Ta Bi, Enzo Le Fee, Timur Tutierov; Trey Samuel-Ogunsuyi

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