Liverpool vs Wrexham: previa, predicciones y alineaciones

La gira del Liverpool por los Estados Unidos tendrá un nuevo capítulo este miércoles 29 de julio cuando el equipo se enfrente al Wrexham en un encuentro amistoso en el mítico Yankee Stadium de New York.

El conjunto Red viene de superar por 4 a 2 al Sunderland en su primer ensayo disputado el sábado en Nashville. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas anotaron los tantos en el estreno de Andoni Iraola como entrenador. Enzo Lee Fee y Timur Tuterov fueron los autores de los goles del equipo rival.

Del otro lado estará el Wrexham, club galés recientemente ascendido al Championship y que viene de superar por 1 a 0 al Manchester United y por 3 a 2 al Leeds en sus compromisos de preparación anteriores.

A continuación, toda la información para vivir este duelo entre dos equipos británicos.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien el Liverpool presentará un equipo alternativo, con rotación de jugadores, la jerarquía entre uno y otro plantel es innegable. Aún así, el Wrexham ha demostrado saber competir ante rivales de mayor jerarquía y cuenta con un plantel sumamente motivado de cara a la nueva temporada.

Imaginamos un encuentro en el que Liverpool será ampliamente dominador, pero en el que no le será sencillo encontrar los espacios.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Wrexham

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Wrexham?

Ciudad : Nueva York, Estados Unidos

: Nueva York, Estados Unidos Estadio : Yankee Stadium

: Yankee Stadium Fecha : miércoles 29 de julio

: miércoles 29 de julio Hora: 19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX, 01:30 ESP (jueves 30)

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Wrexham

Liverpool : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Wrexham: 0

Último partido entre ambos: 17/01/1978 - Wrexham 1-3 Liverpool - EFL Cup, cuartos de final

Últimos 5 partidos

Liverpool Wrexham Liverpool 4-2 Sunderland 25/07/26 Wrexham 3-2 Leeds 25/07/26 Liverpool 1-1 Brentford 24/05/26 Man Utd 0-1 Wrexham 18/07/26 Aston Villa 4-2 Liverpool 15/05/26 Wisla Cracovia 0-0 Wrexham 11/07/26 Liverpool 1-1 Chelsea 09/05/26 Wrexham 2-2 Middlesbrough 02/05/26 Man Utd 3-2 Liverpool 03/05/26 Coventry 3-1 Wrexham 26/04/26

That’s the final whistle. Some good football there tonight. pic.twitter.com/rDkkUDgDqt — LFC Online (@Liverpool) July 25, 2026

¿Cómo ver el Liverpool vs Wrexham por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App México Claro Sports España -

Últimas noticias del Liverpool

La dirigencia sigue activa en el mercado de pases y presentó una oferta de 120 millones de euros para hacerse de los servicios de Bradley Barcola, el delantero francés del PSG a quien el Liverpool sigue de cerca desde hace varios meses. El jugador manifestó su intención de cambiar de aire y todo parece indicar que acabará sumándose al equipo de Iraola.

Ryan Gravenverch, Florian Wirtz y Alexander Isak se sumaron a los trabajos junto al resto del plantel y podrían tener minutos frente al Wrexham.

Liverpool FC Training Session | Nikki Dyer/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Woodman; Frimpong, Gomez, Chambers, Tsimikas; Jones, Scanlon; Morrison, Szoboszlai, Ngumoha; Chiesa.

Últimas noticias del Wrexham

"Es el momento de darlo todo", aseguró Ryan Reynolds, copropietario del club galés, en relación al encuentro que protagonizará su equipo ante el Liverpool. "Esto va mucho más allá de “pínchame para creerlo”. Es como un momento de “dame un puñetazo”. No sé qué decir al respecto", agregó. El Wrexham no detiene su ascenso

El Wrexham no detiene su crecimiento. Tras logar el ascenso al Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, ahora se mide en Nueva York nada más y nada menos que ante uno de los más grandes clubes del país y de Europa.

Wrexham AFC v Leeds United - Pre-Season Friendly | Leonardo Fernandez/GettyImages

La probable alineación del Wrexham (4-3-3): Okonwo; James, Hyam, Vyner, Brunt; James, Thomason, O'Brien; Cadamarteri, Broadhead, Moore.

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