Liverpool vs Wrexham: previa, predicciones y alineaciones
La gira del Liverpool por los Estados Unidos tendrá un nuevo capítulo este miércoles 29 de julio cuando el equipo se enfrente al Wrexham en un encuentro amistoso en el mítico Yankee Stadium de New York.
El conjunto Red viene de superar por 4 a 2 al Sunderland en su primer ensayo disputado el sábado en Nashville. Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas anotaron los tantos en el estreno de Andoni Iraola como entrenador. Enzo Lee Fee y Timur Tuterov fueron los autores de los goles del equipo rival.
Del otro lado estará el Wrexham, club galés recientemente ascendido al Championship y que viene de superar por 1 a 0 al Manchester United y por 3 a 2 al Leeds en sus compromisos de preparación anteriores.
A continuación, toda la información para vivir este duelo entre dos equipos británicos.
Pronóstico SI Fútbol
Si bien el Liverpool presentará un equipo alternativo, con rotación de jugadores, la jerarquía entre uno y otro plantel es innegable. Aún así, el Wrexham ha demostrado saber competir ante rivales de mayor jerarquía y cuenta con un plantel sumamente motivado de cara a la nueva temporada.
Imaginamos un encuentro en el que Liverpool será ampliamente dominador, pero en el que no le será sencillo encontrar los espacios.
Pronóstico: Liverpool 2-1 Wrexham
¿A qué hora se juega el Liverpool vs Wrexham?
- Ciudad: Nueva York, Estados Unidos
- Estadio: Yankee Stadium
- Fecha: miércoles 29 de julio
- Hora: 19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX, 01:30 ESP (jueves 30)
Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Wrexham
- Liverpool: 3
- Empate: 0
- Wrexham: 0
- Último partido entre ambos: 17/01/1978 - Wrexham 1-3 Liverpool - EFL Cup, cuartos de final
Últimos 5 partidos
Liverpool
Wrexham
Liverpool 4-2 Sunderland 25/07/26
Wrexham 3-2 Leeds 25/07/26
Liverpool 1-1 Brentford 24/05/26
Man Utd 0-1 Wrexham 18/07/26
Aston Villa 4-2 Liverpool 15/05/26
Wisla Cracovia 0-0 Wrexham 11/07/26
Liverpool 1-1 Chelsea 09/05/26
Wrexham 2-2 Middlesbrough 02/05/26
Man Utd 3-2 Liverpool 03/05/26
Coventry 3-1 Wrexham 26/04/26
¿Cómo ver el Liverpool vs Wrexham por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
ESPN, ESPN Deportes, fuboTV, ESPN App
México
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España
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Últimas noticias del Liverpool
La dirigencia sigue activa en el mercado de pases y presentó una oferta de 120 millones de euros para hacerse de los servicios de Bradley Barcola, el delantero francés del PSG a quien el Liverpool sigue de cerca desde hace varios meses. El jugador manifestó su intención de cambiar de aire y todo parece indicar que acabará sumándose al equipo de Iraola.
Ryan Gravenverch, Florian Wirtz y Alexander Isak se sumaron a los trabajos junto al resto del plantel y podrían tener minutos frente al Wrexham.
La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Woodman; Frimpong, Gomez, Chambers, Tsimikas; Jones, Scanlon; Morrison, Szoboszlai, Ngumoha; Chiesa.
Últimas noticias del Wrexham
"Es el momento de darlo todo", aseguró Ryan Reynolds, copropietario del club galés, en relación al encuentro que protagonizará su equipo ante el Liverpool. "Esto va mucho más allá de “pínchame para creerlo”. Es como un momento de “dame un puñetazo”. No sé qué decir al respecto", agregó. El Wrexham no detiene su ascenso
El Wrexham no detiene su crecimiento. Tras logar el ascenso al Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, ahora se mide en Nueva York nada más y nada menos que ante uno de los más grandes clubes del país y de Europa.
La probable alineación del Wrexham (4-3-3): Okonwo; James, Hyam, Vyner, Brunt; James, Thomason, O'Brien; Cadamarteri, Broadhead, Moore.