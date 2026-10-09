Los 15 jugadores más revalorizados del mercado - rankeados

Así como hay futbolistas que ven cómo su valor se desploma, hay otros que viven el verano soñado. Transfermarkt actualizó sus cifras finalizado el verano europeo y luego de un Mundial que funcionó como vidriera para muchos, además de un mercado de pases con operaciones de cifras récord y un arranque de temporada que confirmó a varias figuras.

Las razones detrás de cada suba son variadas: grandes actuaciones con la selección, saltos a clubes de primer nivel, títulos y la consolidación de jóvenes que ya no son una apuesta sino una realidad. Tomando como punto de partida los valores del 1 de julio de 2026 y comparándolos con los actuales, repasamos a los 15 futbolistas que más cotización ganaron.

Los 15 Jugadores más revalorizados del mercado

15. Pau Cubarsí (Barcelona)

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El central viene de vivir un verano de consagración. Llegó al Mundial con apenas 12 partidos en la selección mayor, pero fue titular en los ocho encuentros de España y jugó los 750 minutos posibles, incluida la prórroga de la final ganada 1-0 a Argentina. Junto a Aymeric Laporte formó la pareja central de una defensa que recibió un solo gol en todo el torneo, y la FIFA lo eligió mejor jugador joven del Mundial.



Hoy aparece como gran favorito al Golden Boy. Y todo esto se tradujo en 20 millones de euros más en su cotización, que creció un 25% para pasar de 80 a 100 millones.

14. João Pedro (Chelsea)

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27 | Darren Walsh/GettyImages

Su suba es la recompensa a una primera temporada brillante en Stamford Bridge. El delantero brasileño de 25 años, que había llegado desde el Brighton por unos 63 millones, cerró 2025/26 con 20 goles y 6 asistencias en 54 partidos, 15 de ellos en la Premier League, y fue elegido mejor jugador de la temporada del club.



Ni siquiera haber quedado afuera de la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial frenó su crecimiento: el Chelsea le renovó el contrato hasta 2034, le subió el sueldo y le entregó la camiseta 9. Ganó 20 millones de euros de valor y hoy vale 100.

13. Rayan Cherki (Manchester City)

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El francés se adaptó a la Premier League mucho más rápido de lo esperado. En su primera temporada en el City sumó 10 goles y 15 asistencias en 52 partidos. Su Mundial con Francia fue frustrante, pero volvió a Inglaterra con todo: dos asistencias saliendo del banco en el debut ante el Bournemouth y un doblete ante el Crystal Palace.



Está entre los 30 nominados al Balón de Oro y su valor subió 20 millones de euros, hasta los 110.

12. Kylian Mbappé (Real Madrid)

FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Es difícil que un jugador de su cotización siga creciendo, pero el astro del Madrid encontró la forma. Cerró 2025/26 con 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, fue máximo goleador de LaLiga (25) y de la Champions (15), y en el Mundial fue el goleador del torneo con 10 tantos en 8 partidos.



Con esos goles llegó a 22 en Copas del Mundo y le arrebató a Lionel Messi el récord histórico, aunque Francia terminó cuarta. Ya suma cinco goles en cinco partidos de la nueva temporada bajo el mando de José Mourinho. Su valor subió 20 millones de euros y alcanzó los 200.

11. Lamine Yamal (Barcelona)

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

A los 19 años ya es uno de los futbolistas más cotizados del planeta, y el verano lo empujó un escalón más arriba. El extremo cerró 2025/26 con 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos, ganó LaLiga y la Supercopa con el Barcelona y fue campeón del mundo con España.



Él mismo admitió que no quedó conforme con su Mundial (un gol y una asistencia en ocho partidos), pero arrancó la nueva temporada a todo ritmo, con 8 goles y 4 asistencias en sus primeros siete partidos oficiales. Es uno de los grandes candidatos al Balón de Oro y sumó 20 millones de euros a su valor, por lo que llega a 220.

10. Erling Haaland (Manchester City)

Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | NurPhoto/GettyImages

Erling por fin tuvo su Mundial y no lo desaprovechó. Después de 16 goles en las Eliminatorias en las que Noruega ganó los ocho partidos, debutó en una Copa del Mundo con un doblete y luego firmó otros dos goles para eliminar a Brasil, en una racha de 14 partidos internacionales seguidos marcando.



Venía de ganar su tercera Bota de Oro de la Premier en cuatro temporadas, y en el arranque de 2026/27 llegó a los 300 goles con clubes. Como Yamal, sumó 20 millones de euros y comparte con él la cima de la tasación mundial, con 220.

9. Martin Baturina (Como)

Football, Italian Serie A: Frosinone Calcio vs Como 1907, Serie A, Football | Mondadori Portfolio/GettyImages

Es la suba porcentual más grande de toda la lista: el mediapunta croata de 23 años pasó de 30 a 55 millones, 25 millones de euros más, un 83%.



Llegó al Como en 2025 desde el Dinamo Zagreb por unos 17 millones y bajo la conducción de Cesc Fàbregas terminó su primera Serie A con 6 goles y 3 asistencias, ayudando al equipo a clasificarse a la Champions. En el Mundial fue una de las figuras de Croacia y despertó el interés del Real Madrid, al punto de que el Como fijó un precio de 80 millones.

8. Bradley Barcola (Liverpool)

Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round | Michael Regan/GettyImages

El extremo francés de 24 años cerró el verano con uno de los pases más caros del mercado. Se fue del PSG, con el que ganó dos Champions League seguidas y 13 títulos en tres temporadas (39 goles y 37 asistencias en 152 partidos), aunque muchas veces como suplente de Désiré Doué.



En el Mundial jugó los ocho partidos de Francia y marcó tres goles, ante Senegal, Suecia e Inglaterra. El último día de agosto, el Liverpool lo fichó por 106 millones de libras más 17 en variables para reemplazar a Mohamed Salah. Su cotización subió 30 millones de euros, un 43%, hasta los 100.

7. Yan Diomande (Real Madrid)

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Con 19 años, el extremo marfileño se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. En su primera temporada en el RB Leipzig, tras un breve paso por el Leganés, firmó 13 goles y 9 asistencias en 36 partidos, fue el jugador con más regates exitosos de la Bundesliga y lo eligieron mejor debutante del campeonato.



En el Mundial fue una de las figuras de Costa de Marfil, que cayó en dieciseisavos ante Noruega, y PSG y Liverpool se sumaron a la pelea. Finalmente, el club de José Mourinho pagó 125 millones más 15 en variables y lo firmó hasta 2033. Su valor subió 30 millones de euros, un 33%, hasta los 120.

6. Enzo Fernández (Manchester City)

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

En 2025/26 fue el segundo goleador del Chelsea, con 15 goles y 7 asistencias, y en el Mundial fue clave para que Argentina llegara a la final: marcó en octavos y en la semifinal ante Inglaterra, aunque terminó expulsado en la derrota 1-0 con España.



Después de un verano tenso en Londres, con suspensión incluida por coquetear con el Real Madrid, el City lo fichó en el último día del mercado por 125 millones de libras, igualando el récord de traspaso del fútbol británico. Es el primer jugador vendido dos veces por más de 100 millones de libras, y su cotización subió 30 millones de euros, un 33%.

5. Morgan Rogers (Chelsea)

Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27 | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

El delantero de 24 años vivió un verano perfecto. Cerró 2025/26 con 14 goles y 12 asistencias en 55 partidos y fue figura en la final de la Europa League que el Aston Villa le ganó 3-0 al Friburgo, con un gol y una asistencia. Formó parte de la Inglaterra que terminó tercera en el Mundial, con una asistencia incluida en la semifinal ante Argentina.



A su regreso, el Chelsea le ganó la pulseada al Arsenal y pagó 117 millones de libras sin variables, el traspaso más caro de la historia para un futbolista británico. El Villa lo había comprado al Middlesbrough por unos 8 millones en 2024. Su valor creció 30 millones de euros, un 33%, hasta los 120.

4. Jude Bellingham (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid CF) seen in action during | SOPA Images/GettyImages

El mediocampista inglés de 23 años fue una de las grandes figuras del Mundial. Marcó siete goles, récord absoluto para un jugador de Inglaterra en una Copa del Mundo, por encima de los seis de Gary Lineker y Harry Kane. Firmó dobletes decisivos ante México en octavos y ante Noruega en cuartos, este último con un gol en la prórroga, y cerró el torneo con una corrida desde mitad de cancha en el 6-4 a Francia por el tercer puesto.



Figura y motor del Real Madrid, su cotización volvió a subir 30 millones de euros y llegó a los 160.

3. Michael Olise (Bayern Múnich)

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27 | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

El francés de 24 años completó una temporada histórica en la Bundesliga: 15 goles y 19 asistencias en 32 partidos, para quedar líder de asistencias del torneo y a solo dos del récord de la liga alemana. No por nada captó la atención del Real Madrid, que amenazó con ficharlo en una cifra récord.



En el Mundial fue uno de los socios principales de Kylian Mbappé en la Francia que llegó a semifinales y terminó cuarta. Desequilibrante como muy poco jugadores del fútbol europeo, su valor subió 30 millones de euros hasta alcanzar los 180.

2. Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Manchester City v Norwich City - Carabao Cup Third Round | Molly Darlington/GettyImages

El mediocampista marroquí tuvo el verano más explosivo del ranking. Debutó en la selección mayor en mayo y apenas semanas después, deslumbró en su estreno mundialista ante Brasil. Fue titular en cinco de los seis partidos de Marruecos, que llegó a cuartos de final antes de caer 2-0 ante Francia.



Con 96 partidos en el Lille a cuestas, el City lo eligió para cubrir el hueco de Rodri y pagó 86 millones de libras, récord mundial para un adolescente. Acaba de cumplir 19 años y su cotización casi se duplicó: ganó 40 millones de euros, un 80% más, y pasó de 50 a 90.

1. Elliot Anderson (Manchester City)

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El mediocampista inglés de 23 años encabeza el ranking con la mayor suba absoluta: 45 millones de euros, que lo llevaron de 75 a 120 millones. Después de dos temporadas en las que se consolidó como uno de los mejores volantes de la Premier League en el Nottingham Forest, llegó al Mundial como titular indiscutido de Thomas Tuchel, que lo definió como "el paquete completo".



En plena Copa del Mundo, con la revisión médica hecha en Kansas, el City cerró su fichaje por 116 millones de libras, por aquel entonces récord absoluto para un jugador británico.