Mercado de fichajes: el Arsenal ofrece a dos figuras por Julián Álvarez; Bellingham, Marcus Rashford y más

Enero acabó, pero el mercado sigue dejando ruido, tensión y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la temporada. Entre disputas directas por jóvenes promesas, planes de emergencia de última hora y nombres pesados que vuelven a sonar en los clubes más poderosos de Europa, la Premier League y LaLiga viven días de movimientos silenciosos… y otros nada discretos.

Premier League

El Liverpool y el Chelsea mantienen una tensa disputa por el defensor central del Rennes, Jérémy Jacquet, mientras que el Bayern Múnich parece ahora poco probable en la carrera por el fichaje del jugador de 20 años. En cualquier caso, el futbolista no se incorporaría a ninguno de los dos clubes hasta el verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

AS Monaco FC v Stade Rennais FC - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Tras quedar fuera del once de Mikel Arteta el fin de semana, el capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, fue vinculado con un posible regreso al Real Madrid, que busca reforzar su mediocampo. (Fuente: Fichajes)

Pese a los rumores sobre un posible regreso a la Serie A este invierno, el delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, está decidido a permanecer en Old Trafford hasta el final de la temporada. (Fuente: The Sun)

Después de no concretar el fichaje de Marc Guéhi, el Liverpool identificó al central del Atalanta, Giorgio Scalvini, como una alternativa de 45 millones de libras. El defensor de 22 años es visto como un posible sucesor a largo plazo de Virgil van Dijk. (Fuente: SportsBoom)

La Juventus presiona para recuperar a Randal Kolo Muani, actualmente cedido al Tottenham Hotspur. El club italiano busca que los Spurs rescindan el contrato del delantero para permitir su regreso a Turín. (Fuente: Tuttosport)

El Everton lidera la carrera por el extremo del Chelsea, Tyrique George, y ya envió una oferta formal de cesión con opción de compra. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Manchester United monitorea el mercado en busca de un reemplazo de última hora para el lesionado Patrick Dorgu. Lo que parecía un mercado invernal tranquilo podría cerrarse con un movimiento inesperado. (Fuente: The Sun)

Con la presión en aumento sobre Thomas Frank, el Tottenham analiza opciones para sustituir al técnico danés por un entrenador con experiencia en la Premier League, como Enzo Maresca, aunque existen dudas sobre su carácter. (Fuente: Football Insider)

El Nottingham Forest y el Manchester City alcanzaron un acuerdo total por el portero Stefan Ortega. El guardameta alemán firmó un contrato por cinco meses. (Fuente: Florian Plettenberg)

El delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, acordó su llegada al AC Milan con contrato hasta 2030, aunque el club inglés no lo dejará salir hasta asegurar un reemplazo. (Fuente: The Times)

LaLiga

El exentrenador del Real Madrid, José Mourinho, fue señalado como candidato a un regreso sorpresivo al Santiago Bernabéu. Tras la victoria del Benfica sobre el conjunto blanco en la Champions League, el técnico recordó al club su capacidad desde el banquillo. (Fuente: The Mirror)

FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID | FILIPE AMORIM/GettyImages

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estaría decidido a fichar en verano al mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, en una operación que permitiría vender a Jude Bellingham y generar ingresos importantes. (Fuente: Fichajes)

Pese a su deseo público de quedarse en el Barcelona, el delantero cedido por el Manchester United, Marcus Rashford, es pretendido de vuelta en Old Trafford por el técnico interino Michael Carrick. (Fuente: The Telegraph)

El Arsenal continúa insistiendo por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y estaría dispuesto a ofrecer a Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus como parte del intercambio. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid añadió al defensor del Tottenham, Cristian Romero, a su lista de posibles refuerzos defensivos ante las probables salidas de David Alaba y Antonio Rüdiger en verano. El salario del argentino sería inferior al de otro objetivo, Dayot Upamecano. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona rechazó una oferta de 80 millones de euros del Aston Villa por Ferran Torres. El atacante español es considerado intransferible por Hansi Flick. (Fuente: Fichajes)

El Atlético de Madrid alcanzó un acuerdo con el Atalanta por Ademola Lookman, aunque la operación depende de la decisión final del jugador, que aún no dio su consentimiento. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

El Real Madrid planea poner en venta a Dani Ceballos con la intención de obtener alrededor de 15 millones de euros. El mediocampista no entra en los planes de Álvaro Arbeloa y aún tiene un año y medio de contrato. (Fuente: Defensa Central)

