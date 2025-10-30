Mercado de fichajes: el Real Madrid busca reemplazo para Vinícius Jr; McTominay rechaza volver al Manchester United



La actividad en el mercado de fichajes no se detiene, y los principales clubes europeos continúan moviendo piezas de cara a la próxima temporada.

En la Premier League, equipos como el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool y el Tottenham analizan refuerzos estratégicos para fortalecer sus plantillas, mientras que algunos futbolistas evalúan nuevos destinos.

Por su parte, en LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona enfrentan tensiones internas y buscan alternativas para reforzar sus ataques, en medio de rumores que involucran a estrellas como Vinícius Júnior o Erling Haaland.

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Carabao Cup Fourth Round | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Barcelona estaría interesado en fichar al mediocampista del Napoli, Scott McTominay. El exjugador del Manchester United también ha sido vinculado con un posible regreso a Old Trafford. Se habla incluso de que podría llegar al Tottenham Hotspur, aunque por ahora parece contento en el equipo italiano. (Fuente: TEAMtalk)

Ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de Enzo Maresca, el Chelsea estaría preparando una oferta por el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola. (Fuente: indykalia)

El Arsenal evalúa la posibilidad de fichar al mediocampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz. El futbolista español también ha despertado el interés del Real Madrid y el costo de su transferencia sería aproximadamente de 50 millones de euros ($58.3 millones).

El Napoli planea hacer un nuevo intento por Kobbie Mainoo, mediocampista del Manchester United. El club italiano busca un reemplazo temporal para Zambo Anguissa, quien participará en la Copa Africana de Naciones. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Bayern Múnich ha decidido no activar la opción de compra por el delantero Nicolas Jackson, por lo que el jugador regresará al Chelsea.

El Liverpool está interesado en el defensa central del Tottenham, Micky van de Ven, cuyo fichaje podría costar hasta 88 millones de libras ($116.4 millones). (Fuente: FootballFanCast)

Jarrod Bowen, capitán del West Ham United, estaría considerando un fichaje sorpresa al Tottenham. Su club pediría al menos 60 millones de euros ($69.9 millones).

Bukayo Saka ha renovado su contrato con el Arsenal, rechazando múltiples ofertas de algunos de los “mejores clubes del mundo”. (Fuente: indykalia)

LALIGA

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Tras realizar una disculpa pública en redes sociales, dejando fuera de la misma a Xabi Alonso, la relación entre Vinícius Júnior y el técnico del Real Madrid sería “inexistente”. (Fuente: Cadena SER), por lo que sobrarían clubes interesados en fichar al futbolista brasileño, como el Bayern Múnich y el PSG (Fuente: OK Diario)

En caso de que Vinícius deje el club, el Real Madrid habría identificado al delantero del Manchester City, Erling Haaland, como su reemplazo ideal. (Fuente: SPORT)

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, estaría “furioso” con Lamine Yamal por provocar al Real Madrid antes de la derrota en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu. (Fuente: DefensaCentral)

Victor Osimhen se perfila como posible sustituto de Robert Lewandowski en el Barcelona. Además, el club también sigue de cerca al joven talento de la Juventus, Kenan Yıldız. (Fuente: Radyospor)