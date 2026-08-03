Mercado de fichajes: Messi y De Bruyne podrían juntarse; Salah, Yan Diomande y más

En la Premier League, el intento del Arsenal de fichar al capitán del Newcastle United, Bruno Guimarães, por 92,1 millones de dólares se da ya por cerrado, en LaLiga, el Real Madrid ha fijado un precio máximo de 80,6 millones de dólares por Rodri, mientras que en la MLS, Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoli y exestrella del Manchester City, ha sido señalado como un objetivo de interés para el Inter Miami de Lionel Messi.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El delantero del Liverpool, Cody Gakpo, ha sido señalado como el posible objetivo detrás de la insinuación de Roberto De Zerbi sobre otro fichaje "bomba" para el Tottenham Hotspur este verano. (Fuente: Paul O’Keefe)

Si los Spurs albergan alguna esperanza de fichar a Gakpo, tendrían que desembolsar 72 millones. (Fuente: Anfield Watch)

El Al Hilal ha dejado fuera de la carrera por Iliman Ndiaye (Everton) al Manchester United. El gigante de la Saudi Pro League está dispuesto a pagar los 101 millones de dólares que se piden por el extremo, una cifra que ha resultado inalcanzable para el United. (Fuente: Football Insider)

Tras mostrarse dispuesto a pagar hasta 74 millones de dólares, por Victor Osimhen, el Tottenham se ha encontrado con un precio de venta de 87,5 millones de dólares fijado por el Galatasaray. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester City prepara una oferta estelar de 94,2 millones de dólares por el delantero del Chelsea, Pedro Neto, en un intento por reencontrar a Enzo Maresca con uno de sus antiguos pupilos. (Fuente: The Sun)

El Arsenal mostró interés en fichar a João Pedro por más de 115,1 millones de dólares (100 millones de euros), pero todo apunta a que el brasileño firmará un nuevo contrato con el Chelsea. (Fuente: ge globo)

El intento del Arsenal de fichar al capitán del Newcastle United, Bruno Guimarães, por 92,1 millones de dólares (80 millones de euros) se da ya por cerrado (Fuente: Pedro Almeida)

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

A pesar de la reciente incorporación de Randal Kolo Muani, la Juventus aún tiene una plaza libre para un delantero; un puesto que podría ocupar Joshua Zirkzee, del Manchester United. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Liverpool sigue negociando con el delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, un acuerdo de cifras astronómicas, con una nueva ronda de conversaciones prevista para esta semana. (Fuente: Fabrizio Romano)

Tanto el Chelsea como el Tottenham compiten por fichar al defensa del Atalanta, Giorgio Scalvini, este verano. El jugador de 22 años está valorado en 56,5 millones de dólares (42 millones de libras) y pronto podría recibir una oferta del Newcastle United. (Fuente: The Sun)

A pesar del interés de la Roma, el Inter, el AC Milan, el Marsella y el Beşiktaş, el capitán del Tottenham, Cristian Romero, tiene la firme intención de unirse al Barcelona. (Fuente: El Nacional)

LaLiga

En un giro inesperado, el Atlético de Madrid habría ofrecido a Mohamed Salah un contrato de dos años con opción a una tercera temporada. Anteriormente, se especulaba con que la exestrella del Liverpool ficharía por el Trabzonspor, de la primera división turca. (Fuente: Fichajes)

Tanto el Liverpool como el PSG se han negado a retomar las negociaciones por Yan Diomande después de que el acuerdo del Real Madrid con el RB Leipzig se estancara debido a discrepancias sobre ciertas variables adicionales. (Fuente: TEAMtalk)

Cualquier posible traspaso de Diomande también se ha visto frenado por la compleja naturaleza de su representación, ya que se cree que su agencia actual mantiene un litigio con sus antiguos representantes. (Fuente: AS)

El Real Madrid ha fijado un precio máximo de 80,6 millones de dólares (70 millones de euros) por Rodri. Tras haber mostrado ya su disposición a ofrecer 57,6 millones de dólares (50 millones de euros), el Manchester City podría negociar una cifra más elevada. (Fuente: Tiempo de Juego)

President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey | Andrew Harnik/GettyImages

El PSG ha iniciado una nueva ronda de negociaciones con el delantero del Barcelona Ferran Torres, quien parece tener el control total de su futuro y la decisión final en sus propias manos. (Fuente: Fabrizio Romano)

Si algún equipo intenta sacar a Aymeric Laporte del Athletic Club, deberá pagar 92,1 millones de dólares (80 millones de euros) por el recién coronado campeón del mundo. El Barcelona, ​​que tanteó el fichaje del central este verano, ya está avisado. (Fuente: Mundo Deportivo)

MLS

Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoles y exestrella del Manchester City, ha sido señalado como un objetivo de interés para el Inter Miami de Lionel Messi. No está claro cómo los campeones de la MLS Cup podrían financiar una operación de este tipo; se cree que tanto el San Diego FC como el Chicago Fire llevan ventaja en la carrera por fichar al internacional belga. (Fuente: Mundo Deportivo)

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Tras un desencuentro público relacionado con la recuperación de su lesión antes del Mundial, parece inminente la separación entre el Nápoli y Romelu Lukaku. El internacional belga está valorado entre 11,5 y 13,8 millones de dólares (10-12 millones de euros) y, al parecer, ha despertado el interés del Atlanta United, equipo de la MLS. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Podría abrirse un hueco para Lukaku en el Atlanta tras el acuerdo alcanzado, según los informes, para traspasar al «Jugador Designado» Emmanuel Latte Lath al Union Berlin de la Bundesliga por 22 millones de dólares. (Fuente: Tom Bogert)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES