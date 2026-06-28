Noruega vs Costa de Marfil: previa, predicciones y alineaciones

Noruega y Costa de Marfil serán los protagonistas de uno de los cruces de 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. Tras conseguir el segundo puesto en sus respectivos grupos, ambas selecciones se enfrentan en Dallas en un duelo del que solo uno saldrá con vida.

De la mano de Erling Haaland, autor de cuatro tantos en dos partidos (no disputó el último contra Francia), el conjunto escandinavo obtuvo el segundo lugar del Grupo I luego de vencer a Irak por 4 a 1, a Senegal por 3 a 2 y tras caer con Mbappé y compañía por 1-4. En su cuarta participación mundialista, busca volver a decir presente en 8vos tal como lo hizo en 1938 y 1998.

Costa de Marfil, por su parte, se clasificó a esta instancia por primera vez en sus cuatro participaciones (2006, 2010, 2014). Llega luego de vencer a Ecuador por 1-0, de caer ante Alemania por 1-2 y de superar a Curazao por 2-0. Nicolas Pépé, con dos tantos, es el goleador del equipo en el certamen.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran duelo de 16vos de final.

Pronóstico SI Fútbol

Noruega llega a este cruce como favorito gracias al poder ofensivo que ha mostrado durante el torneo. Sin embargo, enfrente tendrá a una Costa de Marfil que ha demostrado ser un equipo muy competitivo, ordenado y con argumentos para llegar al gol.

Se espera un cerrado en el comienzo, pero que cobrará intensidad y vértigo con el correr de los minutos. La sensación es que los europeos disponen de un mayor caudal ofensivo para desnivelar el encuentro, aunque los africanos tienen condiciones para mantenerse en la pelea hasta el final.

Pronóstico: Noruega 2 - 1 Costa de Marfil

¿A qué hora se juega Noruega vs Costa de Marfil?

Ciudad : Dallas, Texas

: Dallas, Texas Estadio : AT&T Stadium

: AT&T Stadium Fecha : martes 30 de junio

: martes 30 de junio Hora: 13:00 EE.UU (Este), 12:00 MEX, 19:00 ESP

Dallas Stadium - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Noruega vs Costa de Marfil

Será el primer enfrentamiento directo entre estas dos selecciones

Últimos 5 partidos

Noruega Costa de Marfil Noruega 1-4 Francia 26/06/26 Costa de Marfil 2-0 Curazao 25/06/26 Noruega 3-2 Senegal 22/06/26 Costa de Marfil 1-2 Alemania 20/06/26 Irak 1-4 Noruega 16/06/26 Costa de Marfil 1-0 Ecuador 14/06/26 Marruecos 1-1 Noruega 07/06/26 Costa de Marfil 2-1 Francia 04/06/26 Noruega 3-1 Suecia 01/06/26 Costa de Marfil 1-0 Escocia 31/03/26

¿Cómo ver el Noruega vs Costa de Marfil por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio México ViX Mexico España DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Últimas noticias de Noruega

Stale Solbakken, entrenador del equipo, volvió a defender su postura de haber salido a jugar contra Francia con suplentes: "No me arrepiento de nada, todo ‌lo contrario. Respaldo al ‌100% las decisiones que tomé".

"Sería completamente irrazonable que Haaland hubiera jugado y sufriera una lesión; es imposible que ganen esa discusión", aseguró.

Ante Costa de Marfil, regresarían al once titular los mismos que disputaron desde el inicio el encuentro ante Senegal.

FIFA World Cup 2026Norway v France | ANP/GettyImages

Posible alineación de Noruega (4-4-2): Nyland; Pedersen, Ajer, Hoggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth y Haaland.

Últimas noticias de Costa de Marfil

Emerse Fae cuenta con la totalidad de su plantel a disposición para este histórico partido. Con Nicolas Pépé como principal referencia ofensiva, acompañado por jugadores con roce europeo como Ange Bonny y Amad Diallo, 'Los Elefantes' quieren seguir haciendo historia.

Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Posible alineación de Costa de Marfil (4-4-2): Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Operi; Sangaré, Kessié, Amad, Diomande; Bonny, Pépé.