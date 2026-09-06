La Champions League 2026/27 tiene otro cruce de peso en su arranque. Este martes 8 de septiembre, el Porto recibe al Manchester City en el Estádio Do Dragão en un duelo entre dos clubes que se ilusionan con pelear por el título continental: los Dragões, que ya conocen la gloria europea, y los Citizens, que buscan volver a la cima tras el recambio generacional emprendido por Enzo Maresca.

El City llega con pleno de victorias en la Premier League, aunque con algunas dudas en el funcionamiento colectivo. En su último partido, superó 1-0 al recién ascendido Coventry gracias a un cabezazo de Erling Haaland, en el debut oficial de Enzo Fernández con la camiseta celeste. El mediocampista argentino, la gran incorporación del club en este mercado tuvo una participación destacada en la jugada del gol y fue ovacionado por el Etihad al ser reemplazado.

El Porto, por su parte, llega en un estado de forma inmejorable: venció 2-1 al Moreirense y extendió a cinco su cadena de triunfos consecutivos en la Primeira Liga, sosteniendo el puntaje perfecto como líder del campeonato portugués. Su buen andar lo convierte en un rival difícil para el debut europeo, más aún jugando de local en un estadio que históricamente les ha dado una ventaja importante ante clubes ingleses.

Pronóstico SI Fútbol

El City llega como favorito por la calidad individual de su plantel y su condición de candidato al título, aunque todavía muestra algunas imprecisiones propias del recambio impulsado por Maresca. El Porto, en cambio, llega en un pico de confianza total, invicto y con el aliento de su gente, lo que puede complicarle la vida a los Citizens en su primer examen internacional de la temporada.

Pronóstico: Porto 1-2 Manchester City

¿A qué hora se juega el Porto vs Manchester City?

Ciudad : Porto, Portugal

: Porto, Portugal Estadio : Estádio Do Dragão

: Estádio Do Dragão Fecha : martes 8 de septiembre

: martes 8 de septiembre Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: a confirmar

Estádio Do Dragão | Octavio Passos/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Porto y el Manchester City

Partidos jugados: 4

4 Porto : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Manchester City: 3

Último partido entre ambos: 01/12/2020 - Porto 0-0 Manchester City - Champions League 20/21, Fase de Grupos

FBL-EUR-C1-PORTO-MAN CITY | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Porto Manchester City Porto 04/09/26 Viseu 0-3 Porto 29/08/26 Crystal Palace 1-4 Manchester City 28/08/26 Porto 2-0 Arouca 23/08/26 Manchester City 2-1 Bournemouth 23/08/26 Rio Ave 0-2 Porto 15/08/26 Arsenal 3-0 Manchester City 16/8/2026 Porto 2-0 Alverca 09/08/26 Manchester City 3-1 Atlético de Madrid 9/8/2026

¿Cómo ver el Porto vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount, +ViX México Sin transmisión España Movistar+

Últimas noticias del Manchester City

El gran tema en Manchester pasa por la adaptación de las nuevas figuras. Enzo Fernández e Iliman Ndiaye ya debutaron como titulares, completando junto a Haaland, Antoine Semenyo y Rayan Cherki un ataque de jerarquía que buscará hacerse fuerte también en Europa.

Maresca sabe que su equipo todavía no muestra su mejor versión colectiva, pese a mantener el invicto en la Premier League, por lo que este debut continental servirá como un nuevo test para seguir afianzando ideas.

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27 | Molly Darlington/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Phil Foden; Erling Haaland.

Últimas noticias del Porto

Seis futbolistas están en duda de cara al debut europeo. Zaidu continúa en tratamiento, mientras que Vasco Sousa, André Miranda, Oskar Pietuszewski y Samu siguen entrenamientos diferenciados. La novedad más sensible es la de Victor Froholdt, quien recibió el alta hospitalaria tras un golpe en la cabeza y ahora inicia el protocolo post conmoción, por lo que es baja segura para este partido.

TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSE | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Posible alineación del Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Pablo Rosario, Victor Mow Froholdt, Gabriel Veiga; William Gomes, André Silva y Pepe