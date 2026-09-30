¿Por qué ningún jugador argentino usa la camiseta con el 10 en el partido ante Bolivia?

La ausencia de Lionel Messi en la convocatoria para el amistoso ante Bolivia generó una imagen poco habitual en la selección argentina: ningún futbolista llevará la camiseta número 10. La decisión no responde a una cuestión deportiva, sino a una determinación de Lionel Scaloni para mantener el dorsal reservado hasta el último partido del capitán con la Albiceleste.

El entrenador explicó en conferencia de prensa que, al tratarse de partidos amistosos, el combinado no está obligada a utilizar todos los dorsales disponibles. Por ese motivo, la 10 no será asignada ni ante Bolivia ni frente a Burkina Faso, que será el segundo compromiso de esta fecha FIFA.

🚨🇦🇷 Lionel Scaloni on plan for Leo Messi: “For sure Messi is expected to join the camp on Sunday after the game against Burkina Faso”.



“If he wants to play on 3rd October too, no problem!”. pic.twitter.com/ldWPgdsm7R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Scaloni decidió esperar a Messi

La histórica camiseta tendrá su última aparición con Lionel el martes 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el Estadio Monumental. Será el encuentro elegido para la despedida del capitán, en una jornada que marcará el cierre de su ciclo con el conjunto campeón del mundo en Qatar 2022.

Una vez terminada esa noche, Scaloni y su cuerpo técnico deberán definir quién tomará una camiseta cargada de historia. Por ahora, la decisión es mantenerla vacía: la 10 sigue perteneciendo simbólicamente a Messi hasta su último partido con la selección.

¿Quién puede heredar la histórica camiseta?

En la nómina de posibles sucesores aparecen Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández, todos futbolistas que forman parte del recambio de la Albiceleste; de hecho, Mastantuono ya tuvo la oportunidad de utilizar la 10 durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, cuando Messi no estuvo disponible.

“Por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, explicó el entrenador campeón del mundo.

Los amistosos de esta semana también servirán para observar cómo se acomoda la selección después de la última cita mundialista. Argentina enfrentará a Bolivia este miércoles 30 de septiembre en Córdoba y luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio de River Plate, en Buenos Aires.

Romero asumirá la capitanía

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-ARG | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

Mientras el futuro de la 10 continúa sin resolverse, Scaloni sí definió el nuevo orden para llevar la cinta de capitán. Cristian “Cuti” Romero encabezará la jerarquía, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez.

La elección del defensor representa otro paso dentro de la transición que atraviesa el combinado. Romero ya había asumido la capitanía en diferentes encuentros cuando Messi no estuvo en cancha y ahora aparece como la principal referencia dentro del plantel para esta nueva etapa sin el astro argentino.

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