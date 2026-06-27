¿Por qué fue reemplazado Muslera en el entretiempo de Uruguay vs España?

La selección de Uruguay necesita al menos empatar contra España en el duelo correspondiente a la jornada tres por el Grupo H, en el Mundial 2026. Sin embargo, se están jugando ya los primeros minutos de la segunda mitad y los dirigidos por Marcelo Bielsa continúan perdiendo 1-0.

El tanto de la derrota parcial fue, en gran medida, responsabilidad del guardameta Muslera, quien, debido a sus errores en esta fase de grupos, tuvo que salir de cambio en el medio tiempo, en un movimiento que sorprendió a todos los aficionados.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Fernando Muslera was SUBBED OFF at half time after his mistake in the first half vs. Spain, as the ball slipped out of his hands and ended up in the net for Spain. pic.twitter.com/GAjUHDQ0wZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 27, 2026

Grupo H del Mundial 2026: ¿qué necesita cada selección para avanzar?

1. España

-Quedará en 1er lugar si gana o si empata (y Cabo Verde no supera a Arabia Saudita por más de cuatro goles)



-Quedará en 2do lugar si pierde con Uruguay y Arabia Saudita gana o empata ante Cabo Verde. También en caso de empatar con Uruguay y que Cabo Verde le gane a Arabia Saudita por más de 4 goles.



-Quedará en 3er lugar si pierde con Uruguay y Cabo Verde supera a Arabia Saudita.



2. Uruguay

-Quedará en 1er lugar si le gana a España y Cabo Verde no gana. En caso de ganar ambos, dependerá de la diferencia de gol.



-Quedará en 2do lugar si ambos partidos quedan empatados con el mismo marcador (o si el empate de Uruguay y España tiene más goles que el de Arabia y Cabo Verde).



También terminaría en la segunda posición si gana ante España, pero Cabo Verde le gana a Arabia Saudita por más goles.



-Quedará en 3er lugar si ambos partidos quedan empatados pero el partido de Arabia y Cabo Verde tiene más goles.

3. Cabo Verde

-Quedará en 1er lugar si le gana a Arabia Saudita, Uruguay le empata o gana a España y la diferencia de gol es favorable para los caboverdianos.



-Quedará en 2do lugar si le gana a Arabia Saudita y España le gana a Uruguay. Ante un empate con los árabes (de muchos goles) también podría quedar segundo si España y Uruguay empatan. La diferencia de gol será clave nuevamente.



-Quedará en 3er lugar si empata con Arabia Saudita y Uruguay empata (y los goles a favor son favorables a los sudamericanos) o gana ante España.

4. Arabia Saudita

-Quedará en 2do lugar si le gana a Cabo Verde y España le gana o empata a Uruguay.

¿Cómo funciona la clasificación para los 16avos?

Tras disputar las tres jornadas de la fase inicial, los dos mejores de cada zona obtendrán de manera automática su pase a los dieciseisavos de final. Sin embargo, no serán los únicos clasificados y a ellos se sumarán los ocho mejores terceros, una novedad que amplía las posibilidades de avanzar para aquellos combinados que no logren terminar entre las dos primeras posiciones de su grupo.

De esta manera, 32 equipos accederán a la ronda eliminatoria: 24 provenientes de los dos primeros lugares y ocho seleccionados entre quienes finalicen terceros.

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