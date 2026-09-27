Pronóstico Bélgica vs Francia: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El fútbol internacional regresó en los últimos días y este lunes traerá consigo grandes partidos, con la visita de Francia a Bélgica como uno de los platos fuertes no solo del día sino de toda la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

¿Cómo llegan Bélgica y Francia? Estado de forma

Bélgica Francia Italia - Bélgica 25/09/26 Turquía - Francia 25/09/26 España 2-1 Bélgica 10/07/26 Francia 4-6 Inglaterra 18/07/26 Estados Unidos 1-4 Bélgica 06/07/26 Francia 0-2 España 14/07/26 Senegal 2-3 Bélgica 01/07/26 Francia 2-0 Marruecos 09/07/26 Nueva Zelanda 1-5 Bélgica 27/06/26 Paraguay 0-1 Francia 04/07/26

Goles esperados

Los principales sitios especializados en estadísticas ubican el xG en un 1.7 para Bélgica y 1.2 para Francia, mostrando a los Galos como favorito a hacerse de este encuentro.

Bajas confirmadas de Bélgica y Francia

Bélgica

SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAINING THURSDAY | BRUNO FAHY/GettyImages

Marco Van Bommel hará su estreno como entrenador de los Diablos Rojos y armó su convocatoria en consecuencia a los jugadores disponibles, aunque hubo uno importante que tuvo que ser baja por una lesión: Leandro Trossard, campeón de la Premier League con el Arsenal y hoy en Besiktas, con un problema en el talón.

Francia

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TUR-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Por su parte, Zinedine Zidane tiene al grueso de sus figuras a disposición y podrá presentar un equipo de maravilla para su segundo partido como entrenador de Les Bleus.

Historial de enfrentamientos directos entre Bélgica y Francia (últimos 5 enfrentamientos)

Bélgica : 0

: 0 Empates : 0

: 0 Francia: 5

Bélgica 1-2 Francia | UEFA Nations League 2024

Francia 2-0 Bélgica | UEFA Nations League 2024

Francia 1-0 Bélgica | Eurocopa 2024

Bélgica 2-3 Francia | UEFA Nations League 2021

Francia 1-0 Bélgica | Mundial 2018

Último antecedente: 14/10/24 | Bélgica 1-2 Francia | UEFA Nations League 2024 - Fase de Grupos

Probabilidades

Los modelos van para el lado del conjunto visitante, confiando en su poderío ofensivo por más que sea un ciclo que recién arranca con un entrenador totalmente distinto al que venía dirigiéndolos.

Bélgica : la estimación ronda el 30% de probabilidades de victoria en la segunda presentación de Marco Van Bommel como entrenador.

: la estimación ronda el 30% de probabilidades de victoria en la segunda presentación de Marco Van Bommel como entrenador. Empate : aparece cerca del 27%. En una fase de grupos, ganar lo más posible es crucial y ambos seguramente tengan tramos conservadores en el partido.

: aparece cerca del 27%. En una fase de grupos, ganar lo más posible es crucial y ambos seguramente tengan tramos conservadores en el partido. Francia: se mueve alrededor del 48%. El equipo de Zidane es favorito y tiene buenas chances de hacerse con el partido.

Predicción de la IA para el Barcelona vs Athletic Club

Recomendación de Apuesta (IA): la opción con más respaldo es "Francia gana" por actualidad y jerarquía, con el "ambos anotan" como una variante atractiva para sumar ítems.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Francia tuvo un cierre de Mundial 2026 un tanto decepcionante, perdiendo con absoluta justicia contra España en las semifinales y cayendo, con equipo mayoritariamente suplente, frente a Inglaterra en la final por el bronce.

Ahora buscarán volver a ser de la mano de Zidane, con jugadores que pueden conformar un once de lujo y por demás temible. En ese contexto, se espera que se hagan del partido contra un Bélgica que dejó bastante que desear en la Copa del Mundo.

Bélgica 1-2 Francia