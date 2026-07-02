El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Colombia y Ghana

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La fase de grupos ya es historia y empieza otro torneo. El que gana avanza a octavos de final, mientras que el perdedor se despide de la Copa del Mundo.

El cruce aparece como una gran oportunidad para Colombia, que llega con el entusiasmo por las nubes después de ganar el Grupo K por encima de Portugal. Ghana, en cambio, se metió entre los mejores terceros y buscará dar el golpe. El vencedor de este partido se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Suiza y Argelia.

¿Cómo llega Colombia?

El conjunto de Lorenzo debutó con un contundente 3-1 sobre Uzbekistán, en un partido en el que Luis Díaz fue decisivo con un gol y una asistencia. Luego venció 1-0 a RD Congo en un encuentro en el que fue claramente superior, generando una gran cantidad de situaciones y convirtiendo en figura al arquero rival.

Ya clasificada, cerró el grupo con un empate sin goles ante Portugal en un encuentro más cerrado. Ese resultado le alcanzó para quedarse con el primer puesto del Grupo K, dejando atrás al que era el favorito de la zona. El equipo no aparece entre los máximos candidatos al título, pero sí como una de las grandes posibles revelaciones del torneo.

SOCCER: JUN 27 FIFA World Cup 26 Group K - Colombia vs Portugal | Icon Sportswire/GettyImages

¿Cómo llega Ghana?

Las Estrellas Negras avanzaron como uno de los mejores terceros del Mundial. Su recorrido fue irregular: comenzó con una victoria agónica por 1 a 0 ante Panamá, luego consiguió un trabajado empate 0-0 ante Inglaterra y finalmente cayó 2-1 frente a Croacia en la última jornada del Grupo L.

El equipo africano mostró orden, físico y capacidad para competir ante rivales fuertes, pero también dejó dudas en ataque. Solo marcó dos goles en tres partidos y le costó generar situaciones cuando tuvo que ir en busca del resultado. Ante Colombia necesitará una versión muy sólida en defensa y mucha más eficacia en las pocas ocasiones que pueda generar.

Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Pronóstico de la IA para Colombia vs Ghana

Los modelos anticipan un partido favorable para Colombia, aunque no necesariamente cómodo. El equipo de Néstor Lorenzo llega invicto, ganó un grupo difícil y mostró mayor variedad ofensiva que Ghana durante la primera fase. Además, las cuotas de mercado respaldan ese favoritismo: Colombia aparece como clara candidata a avanzar, mientras que Ghana parte bastante más atrás.

Colombia: los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al 63% , apoyada en su primer puesto del Grupo K, sus cuatro goles convertidos en la fase de grupos y el peso individual de futbolistas como Luis Díaz y James Rodríguez. No es una favorita al título, pero sí llega como favorita clara para este cruce.

los algoritmos le otorgan una probabilidad cercana al , apoyada en su primer puesto del Grupo K, sus cuatro goles convertidos en la fase de grupos y el peso individual de futbolistas como Luis Díaz y James Rodríguez. No es una favorita al título, pero sí llega como favorita clara para este cruce. Empate al cabo de los 90 minutos: aparece alrededor del 24% , una opción posible si Ghana consigue llevar el partido a un ritmo lento, cerrar espacios y obligar a Colombia a atacar con paciencia. En una eliminatoria directa, el paso de los minutos puede darle valor a un planteo más conservador.

aparece alrededor del , una opción posible si Ghana consigue llevar el partido a un ritmo lento, cerrar espacios y obligar a Colombia a atacar con paciencia. En una eliminatoria directa, el paso de los minutos puede darle valor a un planteo más conservador. Ghana: ronda el 13%, sostenida por su fortaleza física, el buen empate conseguido ante Inglaterra y su experiencia competitiva. Sin embargo, su baja producción goleadora y la derrota ante Croacia reducen sus opciones frente a una Colombia más completa.

Recomendación de Apuesta (IA): el escenario más probable es un partido con Colombia llevando la iniciativa y Ghana esperando oportunidades para correr al espacio. No parece un cruce para esperar una goleada, pero sí uno en el que la superioridad colombiana debería imponerse si logra abrir el marcador.



El "Colombia clasifica" aparece como la opción más segura, por encima del triunfo en los 90 minutos. También tiene valor el "Colombia gana y menos de 3.5 goles", considerando que Ghana compite mejor en partidos cerrados y Colombia viene de dos encuentros consecutivos sin grandes marcadores. Como alternativa, el "Luis Díaz marca o asiste" resulta interesante por el peso que viene teniendo en el ataque colombiano.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026