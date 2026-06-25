El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Francia y Noruega

La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá este partidazo como uno de los grandes platos fuertes, con el duelo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé como uno de los principales atractivos.

Ambos están punteros en el grupo I de la Copa del Mundo, mientras que el ganador de Irak vs Senegal tiene chances de entrar como tercero.

¿Cómo llega Francia?

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Los dirigidos por Didier Deschamps marchan con un andar aplastante: le ganaron 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak, quedando así como punteros por menor cantidad de goles en contra. A esta hora estarían jugando su duelo de 16avos de final frente a Suecia, con la posibilidad concreta de encontrarse a Alemania en un eventual cruce de octavos.

Mbappé lleva cuatro goles en dos partidos y se perfila como una de las figuras del Mundial por tercera edición consecutiva.

¿Cómo llega Noruega?

2026 World Cup - Norway - Senegal | picture alliance/GettyImages

Los Vikingos marcan tendencia dentro y fuera de la cancha: en el césped brillan con un Erling Haaland intratable, mientras que en las gradas la animación del remo ha dado la vuelta al mundo y es cada vez más viral.

Le ganaron a Irak en el debut por 4-1, mientras que superaron a Senegal por 3-2 en la segunda jornada para sacar pasaje a la próxima instancia.

Pronóstico de la IA para Francia vs Noruega

Los modelos proyectan un partido favorable para Les Bleus, aunque se espera que sea un encuentro bastante parejo y con oportunidades de gol para ambos equipos.

Francia : los algoritmos le asignan alrededor de un 54% de probabilidades de quedarse con la victoria. En el análisis línea por línea tienen más que Noruega y el funcionamiento del equipo está aceitado.

: los algoritmos le asignan alrededor de un 54% de probabilidades de quedarse con la victoria. En el análisis línea por línea tienen más que Noruega y el funcionamiento del equipo está aceitado. Empate: aparece con un 24% de probabilidad. Para que ocurra, ambos deben saber defender los ataques feroces de sus rivales y marcar especialmente a Haaland y Mbappé.

aparece con un 24% de probabilidad. Para que ocurra, ambos deben saber defender los ataques feroces de sus rivales y marcar especialmente a Haaland y Mbappé. Noruega: cuenta con aproximadamente un 22% de posibilidades de dar la sorpresa, fundamentado en la gran camada de futbolistas que tienen en la plantilla actual y el gran momento personal del goleador del Manchester City.

Recomendación de Apuesta (IA): Francia o empate y más de 1.5 goles parecería ser una elección conservadora, con el "ambos anotan" asomando como un interesante complemento.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.

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