El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido entre Francia y Suecia

El encuentro entre Francia y Suecia será uno de los más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026, con estilos contrapuestos y equipos que buscarán competir por la gloria hasta las últimas consecuencias.

Los dirigidos por Didier Deschamps ganaron su grupo con nueve goles a favor en tres partidos, venciendo 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 3-1 a Noruega. Por su parte, los de Graham Potter tuvieron una fase de grupos llena de sobresaltos y llegan a esta instancia como una de las mejores terceras.

¿Cómo llega Francia?

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Con Didier Deschamps ya nuevamente con la selección tras el duro momento familiar que lo alejó del partido con Noruega, los franceses buscarán salir con todo a la cancha contra el combinado dirigido por Graham Potter.

Marcharon con un andar prácticamente sin fisuras en la fase de grupos, aunque tanto Senegal como Noruega pudieron, en tramos aislados, complicarlos.

¿Cómo llega Suecia?

U.S.-DALLAS-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-GROUP F-JPN VS SWE | Xinhua News Agency/GettyImages

Por su parte, Suecia sufrió para clasificarse y entró como una de las mejores terceras: se estrenó con paliza 5-1 a favor contra Túnez, aunque perdieron en la segunda por el mismo marcador ante Países Bajos.

En la última jornada, cuando tenían la chance de entrar como segundas, empataron 1-1 con Japón y tuvieron que conformarse con la tercera plaza de la zona.

Pronóstico de la IA para Francia vs Suecia

Los modelos proyectan un partido favorable para Francia. La diferencia de jerarquía será clave, aunque los estilos contrapuestos de los equipos pueden arrojar un encuentro con sorpresas.

Francia : los algoritmos le asignan alrededor de un 68% de probabilidades de quedarse con la victoria. Vienen de arrasar en fase de grupos y son candidatos a la gloria.

: los algoritmos le asignan alrededor de un 68% de probabilidades de quedarse con la victoria. Vienen de arrasar en fase de grupos y son candidatos a la gloria. Empate: aparece con un 19% de probabilidad. Para que ocurra, Suecia deberá encontrar la forma de frenar el brutal frente de ataque francés.

aparece con un 19% de probabilidad. Para que ocurra, Suecia deberá encontrar la forma de frenar el brutal frente de ataque francés. Suecia: cuenta con aproximadamente un 13% de posibilidades de dar la sorpresa, fundamentado en la gran camada de futbolistas que tienen en la plantilla actual.

Recomendación de Apuesta (IA): Francia y más de 1.5 goles en el partido parece ser una opción favorita según la inteligencia artificial, ya que el resultado que considera es un 1-0 o 2-0 en favor de Les Bleus.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026