El pronóstico de la Inteligencia Artificial para el partido Paraguay vs Francia

La subcampeona del mundo en Qatar 2022 está decidida a recuperar su corona en el Mundial 2026 y marchan como la selección favorita a ganar el título mundial, pero primero se tendrá que medir a la selección de Paraguay que dejó en el camino a la poderosa Alemania en 16avos de final.

El compromiso será en el Estadio Filadelfia este sábado 4 de julio a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España).

Este duelo será bastante interesante pues Paraguay viene de sorprender y "matar" a un gigante, por ese motivo le hemos pedido a la inteligencia artificial de ChatGPT su predicción para este encuentro entre los sudamericanos y los europeos.

Paraguay intentará repetir la fórmula con la que eliminó a Alemania: orden defensivo, intensidad y aprovechar el balón parado.

Gabriel Ávalos será la referencia ofensiva, mientras que Andrés Cubas tendrá la misión de frenar el mediocampo francés. José Canale, héroe en la tanda ante Alemania, volverá a ser clave en defensa.

No obstante, la calidad individual de Francia debería marcar la diferencia, especialmente si encuentra espacios para correr y aprovechar a sus elementos ofensivos que han demostrado ser un dolor de cabeza para las defensivas rivales.

Mientras que, Kylian Mbappé es el principal candidato para desequilibrar el partido. Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola también pueden hacer mucho daño por su velocidad y técnica.

La IA pronostica la clasificación a cuartos de final de Francia

La IA ve a Francia avanzando a octavos de final | NurPhoto/GettyImages

Según el pronóstico de la inteligencia Artificial de ChatGPT, en los octavos de final el equipo de Didier Deschamps dejaría en el camino a la selección guaraní. Su pronóstico es que será un duelo muy competitivo, pero con ventaja para los franceses.

La IA mencionó que, Paraguay ya demostró que puede sorprender a cualquiera al eliminar a Alemania en penales, por lo que no sería una eliminatoria sencilla.

Sin embargo, por la profundidad de plantilla, el talento ofensivo y el nivel mostrado durante el torneo, considera que Francia tiene una ventaja importante para avanzar a los cuartos de final.

Las probabilidades que la IA dio para este duelo fueron de 72% para el triunfo de los franceses, 18% para el empate y/o prórroga y 10% de opciones para los sudamericanos.

Pronóstico: Paraguay 1-2 Francia.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026