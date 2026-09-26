Pronóstico Noruega vs Portugal: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

Noruega y Portugal se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la segunda fecha del Grupo A4 de la Nations League 2026/27. Ambas selecciones llegan al encuentro tras imponerse en el debut. Los escandinavos vencieron por 3 a 2 a Dinamarca ante su público, mientras que los lusos hicieron lo propio por la mínima ante Gales.

Se espera un partido sumamente parejo, con el atractivo de tener en cancha a dos enormes goleadores como Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.

¿Cómo llegan Noruega y Portugal? Estado de forma

Noruega Portugal Noruega 3-2 Dinamarca 24/9/2026 Portugal 1-0 Gales 24/9/2026 Noruega 1-2 Inglaterra 11/7/2026 Portugal 0-1 España 6/7/2026 Brasil 1-2 Noruega 5/7/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 Costa de Marfil 1-2 Noruega 30/6/2026 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026

Bajas confirmadas de Noruega y Portugal

Noruega

Stale Solbakken afronta el desafío con dos bajas confirmadas. David Møller Wolfe fue expulsado por doble amonestación ante Gales y debe cumplir con una fecha de suspensión, mientras que Alexander Sørloth sigue de baja por lesión.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Widmann - FIFA/GettyImages

Portugal

Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Jorge Jesus llega con todo su plantel disponible para el choque en Oslo.

Historial de enfrentamientos directos entre Noruega y Portugal (últimos 5 enfrentamientos)

Noruega: 1

Empates : 1

: Portugal: 3

Portugal 3-0 Noruega | Amistoso Internacional 2016

Portugal 1-0 Noruega | Clasificación Eurocopa 2012

Noruega 1-0 Portugal | Clasificación Eurocopa 2012

Noruega 0-1 Portugal | Amistoso Internacional 2003

Noruega 0-0 Portugal | Amistoso Internacional 1994

Portugal v Norway - International Friendly | Octavio Passos/GettyImages

Probabilidades

Los modelos anticipan un partido muy equilibrado, sin un favorito claro, aunque Portugal aparece apenas por encima de Noruega en la proyección.

Portugal: los modelos le conceden alrededor de un 38% de probabilidades de victoria . La calidad individual de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leão marca una diferencia importante, mientras que Cristiano Ronaldo continúa dentro de la convocatoria. El triunfo ante Gales le permitió comenzar con tres puntos, aunque el margen fue reducido.

los modelos le conceden alrededor de un . La calidad individual de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leão marca una diferencia importante, mientras que Cristiano Ronaldo continúa dentro de la convocatoria. El triunfo ante Gales le permitió comenzar con tres puntos, aunque el margen fue reducido. Empate: aparece cerca del 27% . La paridad entre ambos equipos hace que una igualdad tenga bastante peso en la proyección. Portugal todavía está adaptándose a Jorge Jesús y Noruega llega con confianza después de marcar tres goles ante Dinamarca. Un partido cerrado en el tramo final puede terminar repartiendo puntos.

aparece cerca del . La paridad entre ambos equipos hace que una igualdad tenga bastante peso en la proyección. Portugal todavía está adaptándose a Jorge Jesús y Noruega llega con confianza después de marcar tres goles ante Dinamarca. Un partido cerrado en el tramo final puede terminar repartiendo puntos. Noruega: se ubica alrededor del 35%. La localía y la presencia de Haaland elevan considerablemente sus posibilidades. El delantero marcó en el 3-2 ante Dinamarca y será nuevamente la principal referencia ofensiva de un equipo que ya demostró capacidad para producir goles, aunque también concedió dos en su debut.

Predicción de la IA para Noruega vs Portugal

Recomendación de Apuesta (IA): la diferencia proyectada entre ambos es demasiado pequeña para inclinarse con demasiada confianza por un ganador. El perfil del partido invita a buscar un mercado relacionado con la producción ofensiva.

El "Ambos equipos marcan" aparece como la principal alternativa. Noruega viene de un 3-2 y cuenta con Haaland como amenaza constante, mientras que Portugal posee suficientes recursos para generar ocasiones incluso jugando fuera de casa.

Como segunda opción, el "más de 2.5 goles" también tiene argumentos, especialmente por la capacidad goleadora de Noruega y el talento ofensivo portugués. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las características de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI

Se enfrentan dos selecciones fuertes, con buen manejo de la pelota y argumentos ofensivos para golpear al rival. Se espera un encuentro parejo en el que ambos contarán con oportunidades de gol y el dominio estará repartido. Lo más probable es esperar un empate y con goles en las dos porterías.

Noruega 2-2 Portugal