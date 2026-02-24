¿Puede Diego Milito dejar Chivas por ir a River Plate?

La continuidad de Gabriel Milito en Chivas ha entrado en el radar internacional luego de que surgiera el interés de un pretendiente de peso. River Plate analiza opciones para su banquillo y el nombre del técnico argentino aparece entre los candidatos que valora la dirigencia millonaria.

El club de Buenos Aires ha decidido cortar lazos con Marcelo Gallardo, etapa que marcó una era reciente en la institución. Tras ese movimiento, la prioridad es encontrar un reemplazante que combine identidad, liderazgo y conocimiento del entorno competitivo sudamericano e internacional.

En ese contexto, Milito encaja como una posibilidad lógica. Su perfil, su recorrido como entrenador y su visión táctica lo colocan en la conversación. Además, su nacionalidad y su conocimiento del fútbol argentino lo convierten en una alternativa atractiva para un proyecto que busca estabilidad inmediata.

Sin embargo, no es la única opción ni la más avanzada dentro de la lista de River. La dirigencia analiza distintos perfiles y escenarios antes de tomar una decisión definitiva. Por ahora, el interés no ha escalado a una negociación formal con el entorno del estratega.

En Guadalajara, el mensaje es de tranquilidad. La directiva de Chivas no ha recibido comunicación oficial y el cuerpo técnico continúa trabajando con normalidad en la planificación deportiva. No existen señales de ruptura ni indicios de que el entrenador esté preparando una salida inminente.

Milito mantiene compromiso con el proyecto rojiblanco y con el plantel que dirige actualmente. La estabilidad institucional y la confianza depositada en su proceso pesan en el análisis. El club considera que el trabajo realizado hasta ahora forma parte de un plan a mediano plazo.

Desde el entorno del estratega tampoco se percibe urgencia. Si bien River representa un desafío de enorme magnitud por historia y exigencia, el técnico valora el momento profesional que atraviesa y el margen de crecimiento que aún observa en su actual equipo.

Por ahora, la posibilidad se mantiene en el terreno de las especulaciones. River Plate explora caminos tras la salida de Gallardo, y Gabriel Milito figura entre los nombres evaluados, pero sin avances determinantes. En Chivas, al menos de momento, no hay señales de alarma ni movimientos extraordinarios.

