¿Qué necesita el América para asegurar su lugar en la Liguilla del Apertura 2026?

El Apertura 2026 está acercándose a su recta final y desde ya se están empezando a hacer suposiciones sobre cuáles clubes podrían acceder a la Liguilla, recordando que desde el semestre anterior se volvió al viejo formato con los ocho primeros eliminado el polémico Play-In. El América, que lidera la clasificación con 21 puntos, está en una posición inmejorable para poder estar presente en la parte final del campeonato.

¿Qué necesita el América para asegurar su lugar en la Liguilla?

A menos que una verdadera catástrofe ocurra con el equipo del uruguayo Guillermo Almada, las Águilas están prácticamente del otro lado gracias a los puntos cosechados a lo largo del semestre. Normalmente para estar entre los ocho clasificados a la Fiesta Grande se requiere que los equipos arriben a los 26 o 28 puntos, así que con dos o tres victorias en sus últimos partidos ya estarían en la lucha por el título, además a diferencia de otros clubes, aún tienen un juego pendiente que abre más sus posibilidades de éxito.



Este fin de semana, los emplumados visitan a León en el Nou Camp, un juego que luce difícil porque los Esmeraldas son quintos de la tabla con 18 puntos, además la última visita azulcrema acabó en derrota. Más adelante, los de Coapa acuden al Estadio Jalisco para chocar contra Atlas, otro club que hizo una gran inversión gracias a sus nuevos dueños y también está en la lucha por la clasificación al ser sexto. Sin embargo, las últimas tres visitas del Ave al Coloso de la Calzada Independencia han sido triunfos.

Leon v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Después vienen tres juegos en el Nido. Primero ante Pachuca, que ha tenido un paso irregular y es onceavo de la tabla, además que han caído en sus últimos tres juegos dentro del inmueble capitalino. El miércoles 28 de octubre se juega el duelo pendiente contra Xolos de Tijuana, que es octavo y tiene argumentos para dificultarle las cosas a los locales. Sin embargo, tampoco han podido salir airosos del Estadio Banorte en los últimos tres años. Por último, el sublíder Toluca toca a la puerta del Azteca, siendo, quizá, el choque más difícil para los azulcremas.



En la penúltima jornada se vivirá el Clásico Capitalino frente a Pumas en el Olímpico Universitario, y aunque las estadísticas no cuentan en este tipo de juegos, los auriazules llegarían como víctimas porque están en la doceava posición. Finalmente, Almada y compañía van al Volcán Universitario para medirse a unos Tigres que están cerca de acabar su histórica racha de 23 Liguillas consecutivas porque están en el treceavo piso. A eso hay que sumarle el antecedente de que el América venció 1-3 en el Apertura 2025.



En conclusión, las Águilas podrían hacer hasta 14 puntos para estar sin problemas del otro lado, ya que, siendo meramente objetivos, se vislumbra que puedan vencer a los Rojinegros, a los Tuzos, a los Canes Aztecas y la UNAM, empatando con los Panzas Verdes, los Diablos Rojos y la UANL.