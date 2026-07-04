Así quedaron los 8vos del Mundial 2026: el ranking de los 8 cruces confirmados

10. Canadá vs Marruecos / 4 de junio en el Houston Stadium

South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Posiblemente, cualquier canadiense hubiera firmado antes de que comience el Mundial si le aseguraban que su selección iba a alcanzar los octavos de final.



En lo que es su mejor actuación histórica, los locales quedaron segundos en el grupo con Suiza y superaron a una débil Sudáfrica en los 16avos, con un solitario gol sobre la hora.



Es poco probable que alguien diga que el fútbol de los canadienses le llena los ojos pero lo cierto es que ya están en octavos y nadie podrá quitarles la ilusión de seguir avanzando.



Enfrente estará Marruecos, que sí viene desplegando un fútbol vistoso y ofensivo. Tras pelearle palmo a palmo el liderazgo del Grupo C a Brasil, los africanos a punto estuvieron de quedar eliminados con Países Bajos en 16avos pero terminaron derrotándolos en los penales.



Son los grandes favoritos para meterse en los cuartos de final.

9. Argentina vs Egipto / 7 de julio en el Atlanta Stadium

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El campeón reinante tuvo que sufrir mucho más de la cuenta para superar a Cabo Verde, sin dudas la revelación de esta Copa del Mundo.



Un gol del Cuti Romero en el segundo tiempo suplementario le dio la clasificación a la albiceleste, con el 3 a 2 final.



Sin dudas, los de Scaloni deberán mejorar mucho si sueñan con repetir el título. Y este martes tendrán su próximo compromiso, ante Egipto, que derrotó a Australia por penales.



Se viene un duelo entre dos figuras del fútbol como Messi y Salah.





8. México vs Inglaterra / 5 de julio en el Mexico City Stadium

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

No quedan muchos adjetivos para describir lo que viene haciendo México en esta Copa del Mundo, su Copa del Mundo.



Tras una fase de grupos perfecta, el Tri jugó un partido prácticamente perfecto ante Ecuador, con un primer tiempo que recordarán por mucho tiempo.



En los octavos de final, el desafío será mayúsculo ya que estará Inglaterra, que viene de superar al Congo, con muchas más difcicultadas de las esperables.



Cerca del final, Kane anotó el 2 a 1 para los europeos.



Los de Tuchel comenzaron con todo este Mundial pero luego el rendimiento de los británicos bajó. Si bien ganaron su grupo, la realidad es que en ningún momento volvieron a mostrar lo hecho ante Croacia, en el debut.



Sin dudas, será un partido muy parejo en el que los ingleses tienen una leve ventaja, a partir de experiencia y jerarquía individual. Pero los locales dejarán la piel para llegar a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en 40 años.



7. España vs Portugal / 6 de julio en el Dallas Stadium

Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Harry How/GettyImages

El duelo más atractivo de octavos de final lo protagonizarán España y Portugal, en la reedición de la final de la última UEFA Nations League.



Más allá de la potencialidad de ambos equipos (que aún no han podido mostrar en plenitud en este Mundial), todos queremos ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.



La jerarquía con la que llega España a este compromiso equilibra un poco la balanza en favor de los dirigidos por Luis de la Fuente, aunque seguramente Cristiano Ronaldo saldrá inspirado, en busca de la gloria absoluta antes de su retiro.





6. Brasil vs Noruega / 5 de julio en el New Jersey Stadium

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Parece mentira pero ya solo quedan 16 selecciones con vida en el Mundial 2026. 48 equipos comenzaron, allá por el 11 de junio, en esta nuevo y llamativo formato del torneo.



El primer corte se realizó tras la fase de grupos y, ahora, 8 nuevos equipos han quedado eliminados. Se vienen los octavos y la final del 19 de julio ya no parece tan lejana.



5. Canadá vs Marruecos / 4 de junio en el Houston Stadium

South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Posiblemente, cualquier canadiense hubiera firmado antes de que comience el Mundial si le aseguraban que su selección iba a alcanzar los octavos de final.



En lo que es su mejor actuación histórica, los locales quedaron segundos en el grupo con Suiza y superaron a una débil Sudáfrica en los 16avos, con un solitario gol sobre la hora.



Es poco probable que alguien diga que el fútbol de los canadienses le llena los ojos pero lo cierto es que ya están en octavos y nadie podrá quitarles la ilusión de seguir avanzando.



Enfrente estará Marruecos, que sí viene desplegando un fútbol vistoso y ofensivo. Tras pelearle palmo a palmo el liderazgo del Grupo C a Brasil, los africanos a punto estuvieron de quedar eliminados con Países Bajos en 16avos pero terminaron derrotándolos en los penales.



Son los grandes favoritos para meterse en los cuartos de final.

4. Argentina vs Egipto / 7 de julio en el Atlanta Stadium

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El campeón reinante tuvo que sufrir mucho más de la cuenta para superar a Cabo Verde, sin dudas la revelación de esta Copa del Mundo.



Un gol del Cuti Romero en el segundo tiempo suplementario le dio la clasificación a la albiceleste, con el 3 a 2 final.



Sin dudas, los de Scaloni deberán mejorar mucho si sueñan con repetir el título. Y este martes tendrán su próximo compromiso, ante Egipto, que derrotó a Australia por penales.



Se viene un duelo entre dos figuras del fútbol como Messi y Salah.





3. México vs Inglaterra / 5 de julio en el Mexico City Stadium

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

No quedan muchos adjetivos para describir lo que viene haciendo México en esta Copa del Mundo, su Copa del Mundo.



Tras una fase de grupos perfecta, el Tri jugó un partido prácticamente perfecto ante Ecuador, con un primer tiempo que recordarán por mucho tiempo.



En los octavos de final, el desafío será mayúsculo ya que estará Inglaterra, que viene de superar al Congo, con muchas más difcicultadas de las esperables.



Cerca del final, Kane anotó el 2 a 1 para los europeos.



Los de Tuchel comenzaron con todo este Mundial pero luego el rendimiento de los británicos bajó. Si bien ganaron su grupo, la realidad es que en ningún momento volvieron a mostrar lo hecho ante Croacia, en el debut.



Sin dudas, será un partido muy parejo en el que los ingleses tienen una leve ventaja, a partir de experiencia y jerarquía individual. Pero los locales dejarán la piel para llegar a los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez en 40 años.



2. España vs Portugal / 6 de julio en el Dallas Stadium

Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Harry How/GettyImages

El duelo más atractivo de octavos de final lo protagonizarán España y Portugal, en la reedición de la final de la última UEFA Nations League.



Más allá de la potencialidad de ambos equipos (que aún no han podido mostrar en plenitud en este Mundial), todos queremos ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.



La jerarquía con la que llega España a este compromiso equilibra un poco la balanza en favor de los dirigidos por Luis de la Fuente, aunque seguramente Cristiano Ronaldo saldrá inspirado, en busca de la gloria absoluta antes de su retiro.





1. Brasil vs Noruega / 5 de julio en el New Jersey Stadium

Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Brasil da la sensación de que aún no ha mostrado todo su potencial. Lo cual es peligroso para lo que viene del torneo.



Ante Japón, tuvieron un flojo primer tiempo, en el que se vieron claramente superados y el panorama era oscuro. Sin embargo, todo cambió en el segundo: los dirigidos por Ancelotti pasaron por encima a los nipones y, si bien el gol de la victoria llegó de forma agónica, merecieron largemente la clasificación.



En octavos chocarán con Noruega, que no la tuvo para nada fácil ante Costa de Marfi. Los nórdicos comenzaron ganando pero luego los de naranja empataron y el partido se emparejó.



Tuvo que aparecer Haaland (cuándo no?) para empujarla en el cierre del partido y darle la clasificación a su selección.