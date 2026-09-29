Raphinha se convierte en el nuevo referente de la selección de Brasil

Raphinha heredó la histórica camiseta número 10 que quedó vacante tras el retiro internacional de Neymar y comenzó a escribir su propia etapa con uno de los dorsales más importantes de la selección de Brasil.

El delantero del FC Barcelona estrenó el dorsal como titular en el segundo amistoso frente a Australia y asumió un papel protagónico en el ataque del combinado dirigido por Carlo Ancelotti. La camiseta que durante años llevó "El Príncipe" ahora está en manos de uno de los brasileños con mayor peso en el fútbol europeo, gracias a su destacado presente en el conjunto catalán.

©️🇧🇷 OFFICIAL: Raphinha, new Brazil captain — in absence of Marquinhos.



“Rapha is bringing his game to next level and he can help us also with his leadership”, says Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/hACYMwzQBK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Ancelotti también le entregó la cinta

La victoria por 4-2 ante Australia también dejó una imagen significativa: con Marquinhos ausente, el extremo fue designado capitán de Brasil, una decisión que Ancelotti vinculó directamente con su evolución dentro y fuera de la cancha.

“Rapha está llevando su juego a otro nivel y también puede ayudarnos con su liderazgo”, explicó el entrenador italiano al referirse a la elección del futbolista.

El brasileño ya conoce esa responsabilidad a nivel de clubes. En el Barcelona también forma parte del grupo de referentes y llegó a portar la cinta de capitán, por lo que su liderazgo comienza a adquirir un peso cada vez mayor bajo la conducción de Hansi Flick.

Un inicio de temporada decisivo

En este inicio de temporada 2026/27, Raphinha acumula 15 goles y cuatro asistencias entre sus compromisos con el Barcelona y Brasil, con participación directa en el marcador en cada partido que disputó hasta el momento.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Además de su producción ofensiva, su intensidad se convirtió en otro de sus principales recursos. Flick incluso le pidió durante la pretemporada que jugara como delantero y que presionara “como un animal”, aprovechando una de las características que más valora el técnico alemán en su juego.

Aun así, el cierre de la gira amistosa por Oceanía terminó con una señal de alerta: el delantero fue reemplazado en el entretiempo por una molestia muscular, por lo que su evolución será seguida de cerca durante los próximos días. Raphinha deberá recuperarse antes de afrontar el exigente calendario del blaugrana, que incluye nuevos compromisos por LaLiga y la UEFA Champions League.

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