Real Madrid vs Fiorentina: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid y la Fiorentina se enfrentan este sábado 1° de agosto en el marco de un partido de preparación para la temporada 2026/27. Con José Mourinho en el banco de los suplentes buscando darle forma a su nuevo equipo, el conjunto merengue sale al campo de juego con gran expectativa.

La goleada por 4 a 1 sobre Leganés marcó el inicio de una pretemporada exigente para los blancos. Federico Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Rubén Pulido anotaron los tantos del partido disputado en Valdebebas y que contó con una amplia mayoría de jugadores de la plantilla profesional.

A la espera del regreso de sus figuras mundialistas, se espera que el entrenador portugués vaya evaluando futbolistas en este y los siguientes encuentros que tiene previsto el club (Ferencvaros el 8/8 y Deportivo La Coruña el 12/8)

A continuación, toda la información del duelo en Austria.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien se trata de un partido amistoso, muchos jugadores del Real Madrid deben ganarse un lugar en la plantilla de cara a la temporada, por lo que no escatimarán esfuerzos. La diferencia de jerarquía con los futbolistas de la Fiorentina es innegable, por lo que el triunfo blanco es el resultado más probable.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Fiorentina

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Fiorentina?

Ciudad: Klagenfurt, Austria

Klagenfurt, Austria Estadio: Wörthersee Stadion

Wörthersee Stadion Fecha: sábado 1° de agosto

sábado 1° de agosto Hora: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y la Fiorentina

Real Madrid: 2

2 Empates: 0

0 Fiorentina: 1

Último partido entre ambos: 23/08/2017 - Real Madrid 2-1 Fiorentina - Amistoso Internacional

Real Madrid vs Fiorentina: 38th Santiago Bernabeu Cup | Anadolu/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Fiorentina Real Madrid 4-1 Leganés 28/07/26 Watford 0-1 Fiorentina 29/07/26 Real Madrid 1-0 Alcorcón 24/07/26 QPR 3-2 Fiorentina 25/07/26 Real Madrid 4-2 Athletic Club 23/05/26 Fiorentina 1-0 Gubbio 22/07/26 Sevilla 0-1 Real Madrid 17/5/26 Fiorentina 1-1 Atalanta 22/05/26 Real Madrid 2-0 Real Oviedo 14/5/26 Juventus 0-2 Fiorentina 17/05/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Fiorentina por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, FOX Deportes, FOX One México Sin transmisión España Real Madrid TV

Últimas noticias del Real Madrid

José Mourinho continúa recuperando jugadores de forma gradual durante la pretemporada. Tras la victoria por 4-1 sobre el Leganés, Antonio Rüdiger y Endrick se reincorporaron a los entrenamientos después de sus vacaciones tras el Mundial y ya trabajan con normalidad junto al resto del grupo. Sin embargo, todo apunta a que ninguno de los dos tendrá minutos frente a la Fiorentina, ya que el cuerpo técnico prefiere que ambos completen primero una puesta a punto física antes de pensar en su regreso a la competición.

Mientras tanto, el club sigue esperando la llegada de otros internacionales como Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, quienes se incorporarán durante las próximas semanas.

Real Madrid Training Session | Victor Carretero/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Guler; Mastantuono, García, Ciria.

Últimas noticias de la Fiorentina

La Fiore llega con rodaje al partido después de haber disputado tres encuentros amistosos en los últimos días. Venció por 1-0 al Gubbio, cayó por 2-3 ante QPR y volvió a imponerse por la mínima al Watford.

En cuanto al mercado de pases, el club pretender incorporar al argentino Franco Mastantuono en calidad de cedido. Los violetas cerraron la incorporación del joven defensor Víctor Valdepeñas, procedente de la cantera madridista, mientras que Pietro Comuzzo fue transferido al Torino y Matías Moreno continuará su carrera en el Venezia, en una profunda renovación defensiva impulsada por el entrenador, Fabio Grosso.

ITALY-TURIN-FOOTBALL-SERIE A-JUVENTUS VS FIORENTINA | Xinhua News Agency/GettyImages

Posible alineación de la Fiorentina (4-4-2): David de Gea; Álex Jiménez, Radu Drăgușin, Marin Pongracic, Niccolò Fortini; Mandragora, Atta, Fagioli; Kean, Piccoli.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP