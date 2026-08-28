Real Madrid vs Málaga: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid enfrenta al Málaga esta tarde por el duelo correspondiente a la jornada 3 de LaLiga. Los blancos llegan con pleno de triunfos y una idea de juego que va cobrando forma bajo las órdenes de José Mourinho, mientras que el recién ascendido Málaga busca sumar su primera victoria de la temporada.

El conjunto merengue viene de golear 4-1 a la Real Sociedad en su presentación oficial en el Bernabéu, con un hat-trick de Kylian Mbappé y un tanto de Vinícius Júnior. De la mano de Mourinho, el Real ya suma dos triunfos consecutivos y empieza poco a poco a mostrar una versión más convincente.

El Málaga, por su parte, tiene apenas un punto de seis posibles en su regreso a Primera. Tras caer 2-0 ante el Atlético de Madrid en el debut, el conjunto de Juan Funes rescató un empate 1-1 en su visita al también recién ascendido Deportivo de La Coruña.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido de LaLiga 2026/27.

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid llega en gran nivel ofensivo, con Mbappé encendido y un funcionamiento colectivo que va mejorando partido a partido, mientras que el Málaga todavía busca su primer triunfo del curso y arrastra dudas en defensa. La diferencia de jerarquía y el envión anímico blanco anticipan un partido cómodo para los locales.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 Málaga

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Málaga?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: domingo 30 de agosto

Hora: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Málaga (últimos 5 enfrentamientos)

Real Madrid: 4

4 Empates: 1

1 Málaga: 0

Último partido entre ambos: 15/04/18 - Málaga 1-2 Real Madrid - La Liga 17/18, Fecha 32

Isco (Real Madrid) celebrates after scoring a goal during | SOPA Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Málaga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26 Málaga 1-1 Deportivo de La Coruña 24/08/26 Espanyol 1-2 Real Madrid 22/08/26 Atlético de Madrid 2-0 Málaga 19/08/26 Schalke 04 0-3 Real Madrid 16/08/26 Málaga 2-2 Fulham 12/08/26 Deportivo de La Coruña 0-1 Real Madrid 12/08/26 AD Ceuta FC 2-1 Málaga 08/08/26 Ferencváros 1-2 Real Madrid 08/08/26 Málaga 4-2 Al-Arabi SC 06/08/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Málaga por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

"Hay 25 jugadores campeones del mundo, pero solo uno es para la eternidad: el jugador que tiene más goles en el Mundial. Lo veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid", declaró Mourinho sobre Kylian Mbappé, dejando en claro la confianza que tiene depositada en la estrella francesa.

Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Endrick se recuperan de diferentes lesiones y no estarán presentes en el Bernabéu. Pese a las bajas, el equipo mostró una gran versión ofensiva ante Real Sociedad y apuesta por seguir creciendo.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Últimas noticias del Málaga

Juan Funes también tiene bajas para este partido. Moussa Diarra, Fernando Calero y Diego Murillo están lesionados y se se suman las ausencias de Aarón Ochoa y Adrián Niño. Chupe, goleador en la campaña del ascenso y autor del gol ante el Depor, es la principal carta ofensiva con la que los andaluces van al Madrid en busca de al menos un punto que les permite continuar con su proceso de consolidación en la máxima categoría.

Malaga Cf V Rc Deportivo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Málaga (4-2-3-1): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

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