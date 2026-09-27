República Checa vs Inglaterra: previa, predicciones y alineaciones

Duelo de necesitados por la segunda fecha del Grupo A3 de la Nations League. Este martes 29 de septiembre, República Checa recibe a Inglaterra en el Fortuna Arena de Praga en un partido clave para dos selecciones que arrancaron el certamen con el pie izquierdo y ya no pueden permitirse otro tropiezo en un grupo sumamente exigente.

Inglaterra llega golpeada tras caer 3-2 ante España en Wembley: el equipo de Thomas Tuchel se puso 2-1 arriba con los goles de Anthony Gordon y Harry Kane, y hasta contó con un penal a favor para ampliar la ventaja, pero el propio capitán lo desperdició y España terminó completando la remontada sobre el final. Con ese resultado, los Tres Leones quedaron obligados a ganar como visitantes en Praga para mantener intactas sus chances en el grupo.

República Checa, por su parte, tampoco pudo arrancar con el pie derecho: cayó 1-2 como local ante Croacia en el debut del español Santi Denia al mando del equipo tras un gol tempranero de Luka Modric, una breve igualada de Adam Karabec y el tanto decisivo de Mario Pašalić sobre el cierre. Los checos necesitan una reacción inmediata en casa para no quedar descolgados del grupo desde la segunda fecha.

Pronóstico SI Fútbol

Inglaterra llega con más individualidades y jerarquía de plantel, aunque arrastra una crisis de lesiones que le resta variantes en el mediocampo. República Checa, con el envión de jugar en casa y la necesidad de sumar, puede complicar el partido, pero el favoritismo sigue del lado inglés.

Pronóstico: República Checa 1-2 Inglaterra

¿A qué hora se juega República Checa vs Inglaterra?

Ciudad: Praga, República Checa

Estadio: Fortuna Arena

Fecha: martes 29 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre República Checa vs Inglaterra

Partidos jugados: 6

6 República Checa: 1

1 Empates: 1

1 Inglaterra: 4

Último partido entre ambos: 22/06/2021 - República Checa 0-1 Inglaterra - Euro 2020, Grupo D

England U21 v Czech Republic U21 - UEFA European Under-21 Championship Qualifier | Lewis Storey/GettyImages

Últimos 5 partidos

República Checa Inglaterra República Checa 1-2 Croacia 26/09/26 Inglaterra 2-3 España 26/09/26 República Checa 0-3 México 24/06/26 Inglaterra 6-4 Francia 18/07/26 República Checa 1-1 Sudáfrica 18/06/26 Argentina 2-1 Inglaterra 15/07/26 República Checa 1-2 Corea del Sur 11/06/26 Noruega 1-2 Inglaterra 11/07/26 República Checa 3-1 Guatemala 04/06/26 México 2-3 Inglaterra 05/07/26

¿Cómo ver el República Checa vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Inglaterra

Thomas Tuchel afronta esta ventana de selecciones con una lista de bajas considerable: Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Tino Livramento, Declan Rice y Cole Palmer quedaron fuera por lesión antes del inicio de la fecha FIFA, a lo que se suman las ausencias de Phil Foden, Ollie Watkins e Ivan Toney, no convocados.

Del lado positivo, el técnico alemán recuperó a Trent Alexander-Arnold, que vuelve a la selección después de más de un año.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Carl Recine/GettyImages

Posible alineación de Inglaterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Guéhi, Stones, Konsa; Anderson, Gibbs-White, Wharton; Gordon, Kane, Bellingham.

Últimas noticias de República Checa

Santi Denia debutó con derrota, pero el equipo mostró carácter para llegar a estar cerca del empate en el tramo final ante Croacia. El técnico español debería mantener una base similar a la que utilizó en ese partido, con Adam Hlozek y Adam Karabec como principales referencias ofensivas, buscando aprovechar la localía para sumar su primer resultado positivo en esta nueva etapa.

Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación de República Checa (4-2-3-1): Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Cerv, Sadílek; Karabec, Sulc, Ambros; Hlozek.